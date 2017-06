Joni Zakonjšek "med nastankom in ničem, bivajočim in nebivajočim"

Razstava bo odprta do 16. junija

1. junij 2017 ob 16:32

Izola - MMC RTV SLO

V izolski galeriji Insula odpirajo razstavo del slikarke Joni Zakonjšek. Pod naslovom Kako je, če si srce? so na ogled drobne podobe na papirju, v katerih pa umetnica nadaljuje svoje siceršnje iskanje med ponujenim in sprejetim.

Likovni kritik Dejan Mehmedovič je o razstavljenih delih zapisal, da gre za "povsem spontano ustvarjalno odkrivanje znotraj avtoričine ustaljene izrazne poetike". Kot zapiše, avtorica v slikicah na papirju gradi podobo v pogovoru z njo samo. Vse poteka v zavedanju pomembnosti dogodka. V tišini, ki je na meji med nastankom in ničem, med bivajočim in nebivajočim.

Z gesto, gibom, ki je spočetje, je spontano prelitje čaja, vode na rižev papir začetno dejanje. Papir, ki je poseben, s postopkom polivanja tako odda svojo skrivnost, ustvari podlago, optični madež, na katerem umetnica uprizori plesalca, derviša.

V likovnem izrazu je umetnica zelo dovršena. "Drobna sled čopiča naloži vsebino, ki predstavlja kontemplativno meditativno stanje duha. V konkretnem so v ospredju derviši, vendar je njeno umetniško poslanstvo usmerjeno v globoko zavedanje in doživetje sebe, drugega, okolja-narave," še piše Mehmedovič.

Joni Zakonjšek se je rodila leta 1974 v Kopru. Po opravljeni gimnaziji je dve leti preživela v Londonu in tam dokončala Foundation Course of Art na White Chapel Art School. Leta 1996 se je vpisala na ljubljansko akademijo za likovno umetnost in leta 2003 diplomirala pri profesorju Emeriku Bernardu in profesorju Marku Uršiču, specializacijo pa opravila pri Gustavu Gnamušu. Ena najvidnejših predstavnic srednje slikarske generacije, deluje od leta 2004 kot samostojna likovna ustvarjalka. Živi in dela v Beli krajini.

Njene skice si lahko v galeriji Insula ogledate do 16. junija.

M. K.