Kako je zvenela piščal, na katero so pred 60 tisoč leti igrali neandertalci?

Razstava Arheomuzika v Narodnem muzeju Slovenije

11. junij 2017 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Narodnem muzeju odpirajo razstavo Arheomuzika – raziskovanje glasov in glasbe starodavne Evrope, ki bo obiskovalce popeljala v čas prvih inštrumentov človeštva pred več desettisočletji.

Na razstavi zaseda osrednje mesto prav piščal iz jame Divje babe, ki je predstavljena v takšni vlogi, kot je danes sprejeta v evropskih strokovnih krogih, je na novinarski konferenci pred odprtjem razstave poudaril Peter Turk iz Narodnega muzeja Slovenije.

Zaradi svoje krhkosti, občutljivosti in dragocenosti na ogled niso izvirni predmeti, ampak visokokakovostne replike glasbil. Na nekatere izmed njih bodo obiskovalci lahko tudi zaigrali. V razstavo so vključene multimedijske postaje z videoprikazi izdelave in igranja na različna glasbila; nekatere obiskovalcem tudi omogočajo virtualno igranje, denimo na antično liro.

Postavitev je zasnovana interaktivno, razstava pa obsega tri razstavne tematike, ki ne sledijo posameznim strokovnim pristopom k raziskovanju glasbe, ampak se ti med seboj prepletajo. V prvem prostoru, ki so ga naslovili Prvi zvoki človeštva, se bodo obiskovalci srečali z glasbo v kameni dobi. Tu je pregledno prikazan razvoj glasbil v paleolitiku, mezolitiku in neolitiku, obdobjih, ki zajemajo časovni razpon približno od 60.000 do 2500 let pr. n. št.

Glasba za ljudi – glasba za bogove

Pod naslovom Glasbila skozi čas so prikazani razvoj glasbil in glasbeni stiki med različnimi kulturami od bronaste in železne dobe do konca antike. V tem delu bodo obiskovalci odkrivali starodavna godala, trobente, rogove in dvojne piščali, razstavljena pa so tudi srednjeveška in sodobna ljudska glasbila, ki izvirajo iz starih glasbenih tradicij.

Tretji del z naslovom Glasba za ljudi - glasba za bogove pa pripoveduje o tem, kako so na starodavna glasbila igrali v času njihovega nastanka in kakšen je bil pomen zvokov za tedanjo družbo. Predstavljeni so tudi nevsakdanji zvočni artefakti, odkriti v antičnih Pompejih, ki dokazujejo, da je bila glasba nepogrešljiv del zvočne podobe mesta.

Obiskovalci bodo zaigrali na replike glasbil

Multimedijska instalacija, ki so jo poimenovali Zvočna vrata, bo obiskovalcem omogočila, da ob simulaciji različnih zgodovinskih okolij in akustike prisluhnejo zvokom iz starodavne preteklosti, denimo v antičnem gledališču ali Stonehengeu v Veliki Britaniji. Raziskovalnica pa bo tako otrokom kot odraslim ponudila priložnost za raziskovanje, izdelovanje in igranje na replike glasbil. Otrokom bo poleg tega namenjena še knjižica Aki in čarobna brnivka, ki jim bo približala razstavo.

Razstava je rezultat petletnega evropskega projekta EMAP (The Europen Music Archeology Project). Pred Ljubljano je gostovala na Švedskem in v Španiji, na ogled bo še v Rimu, pot pa bo zaključila v Nemčiji. V narodnem muzeju bo razstava na ogled do 24. septembra.

G. K.