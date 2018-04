Katarina II. Velika: carica vseh Rusov in strastna zbiralka umetnin

Kmalu razstava v Galeriji Klovićevi dvori v Zagrebu

3. april 2018 ob 09:27

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Pod naslovom Katarina Velika, carica vseh Rusov v Zagrebu pripravljajo razstavo o vladavini ene najmočnejših žensk v zgodovini, Katarine II. Velike, ki je bila oktobra 1762 okronana za carico ter se v zgodovino zapisala kot odločna in razgledana vladarica.

Postavitev v zagrebški Galeriji Klovićevi dvori bo to edinstveno obdobje ruske zgodovine med drugim predstavila prek caričinih osebnih predmetov in umetniških del, ki jih je ta strastno zbirala.

Na razstavi, s katero bodo zaznamovali polstoletno prijateljstvo med mestoma Zagreb in Sankt Peterburg, bodo predstavljena dela iz Muzeja Ermitaž iz Sankt Peterburga, piše na spletni strani Galerije Klovićevi dvori. Najprej bosta tako predstavljena Muzej Ermitaž, ki ga je Katarina utemeljila, in Sankt Peterburg.

Carski portreti in slikarstvo evropske šole

Nato pa bo skozi več tematskih sklopov predstavljena zgodba Katarine II. Velike. V dveh etažah Galerije Klovićevi dvori bo na ogled več kot 1.000 predmetov, prek katerih se bodo obiskovalci seznanili z zanimivostmi iz Katarininega življenja, njenim prihodom v Rusijo in na prestol ter njenimi predniki.

Predstavljena bosta carska družina in dvor ter tudi Katarinina pomembna vloga pri izobraževanju, njena zunanja politika in vojne, ki jih je vodila. Predvsem pa bo mogoče občutiti caričino strast do umetnosti, ki jo je napeljala k odkupu mnogih zbirk in ustanovitvi Muzeja Ermitaž. Na ogled bodo številne skulpture, grafike, oblačila tako caričina kot tudi od drugih predstavnikov dvora. Nazadnje pa še izdelki umetnostne obrti iz stekla, keramike, srebra in zlata ter medalje, orožje, pohištvo in druge dragocenosti.

Rusija na mednarodnem političnem parketu

Rodila se je leta 1729 v Szczecinu na Poljskem, in sicer s polnim imenom Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg. Leta 1745 je stopila v nesrečen zakon s poznejšim ruskim carjem, neuravnovešenim Petrom III.. Poleti 1762 je s pomočjo garde in bratov Orlov prevzela oblast. Peter III. je odstopil in čez nekaj dni so ga ubili njeni privrženci.

Za carico so jo okronali oktobra 1762, pod njeno vladavino je sledila uveljavitev Rusije v mednarodni politiki. Podpirala je kulturo in znanost. Izvedla je upravno reformo, kodificirala mednarodno pravo, spodbujala razvoj mest, trgovine, gradila je ceste in šole ter posodobila vojsko. Umrla je leta 1796.

Razstava Katarina Velika, carica vseh Rusov, ki jo v Klovićevih dvorih odpirajo 12. aprila, bo na ogled do 29. julija.

P. G.