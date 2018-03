Keith Haring in njegova lastna prepoznavna abeceda hieroglifov

Do 24. junija na Dunaju razstava 'Keith Haring. Abeceda'

21. marec 2018 ob 15:12

Dunaj - MMC RTV SLO

Letos bi 60 let dopolnil Keith Haring, ki se je sam proglašal za političnega umetnika, s svojim ustvarjanjem je želel nagovoriti čim širše občinstvo, kar mu je nedvomno uspelo, saj tudi ljudje, ki ne poznajo njegovega imena, prepoznajo njegov značilni slog.

4. maja 1958 v Pensilvaniji rojeni Haring, se je pri 20 letih preselil v New York, kjer se je vpisal na šolo za vizualno umetnost ter se srečal s pop artom in grafiti, hkrati pa je hitro postal del newyorške živahne scene uličnih umetnikov. Čeprav študija ni zaključil, sta ga ta izkušnja in vpliv profesorjev, med katerimi sta bila tudi Joseph Kosuth in Simone Forti, usmerila na pot ustvarjanja umetnosti, ki se je odzivala na svoj čas. V njegovih stvaritvah odzvanja njegovo dojemanje terorja, socialnih krivic in pobožnjakarska.

Haring je sicer spočetka ilegalno ustvarjal na površinah newyorške podzemne železnice, v 80. letih minulega stoletja pa je s svojim svojstvenim in zelo prepoznavnim slogom obrobljenih figur - ki je blizu tako stripovski kot ulični umetnosti - postal prepoznaven tudi na mednarodni umetniški sceni.

Umetnik kot kronist svojega časa

Med njegove zgodnje umetniške pristope sodi tudi ustvarjanje kolažev v javnih prostorih, v katere je vključeval osebnosti, ki so se v tistem času pogosto pojavljale na naslovnicah časopisa, kakor sta bila na primer Ronald Reagan in papež Janez Pavel II.. Prav tako se je kdaj poslužil praznih površin na neuporabljenih panojih za jumbo plakate na postajah podzemne železnice. Z belo kredo se je lotil risanja na črno matirano ozadje in tako so začele nastajati njegove linijske risbe, s katerimi se je najbolj vtisnil v spomin širše javnosti.

Vplivi iz zgodnjega otroštva, kot je na primer ustvarjanje Dr. Seussa ali risbe Walta Disneya, so ga navdahnili za to, da je svoje risbe ustvarjal v slogu animiranih filmov in mu pomagali razviti njegove lastne like, ki so nato postali sestavni deli t. i. Haringove abecede - edinstvenega nabora raznovrstnih hieroglifov.

Ustvarjanje umetnosti za vsakogar

Tega ameriškega umetnika se pogosto napak označuje za grafiterja. Pravzaprav tudi ni širše znano, da je na ustvarjalno pot stopil kot abstraktni umetnik. Haring sam je nekoč izjavil, da je njegov cilj ustvarjati umetnost za vsakogar. To se med drugim kaže tudi prek grafitov, s katerimi se je želel ljudem približati in ob tem svetu sporočiti, da gre za ustvarjanje v javnem prostoru. Haring je poslikal tudi zidove v Rio de Janeiru, Sydneyu, Melbournu, Parizu, Berlinu in Amsterdamu.

V svoje stvaritve je kdaj vključil tudi besedilo, ki ga je predstavljal na različne načine. S spreminjanjem vrstnega reda besed in črk je ustvarjal ritmičnost ter opazoval, kako je možno jezik kombinirati za namene drugačnega sporazumevanja. Interpretacija je po njegovih besedah bila vedno prepuščena opazovalcu.

Zvezdniška prijateljstva pestrih 80. let

Čeprav je v New Yorku bival zgolj dve leti, se je uveljavil kot pomembno ime na tamkajšnji sceni pop arta. Bil je tesen prijatelj Jean-Michela Basquiata, sodelovanje z Grace Jones na področju mode pa ga je privedlo do ustvarjanja edinstvenih poslikav na njenem telesu. Spoprijateljil se je z Andyjem Warholom ter se leta 1985 z njim udeležil tudi zvezdniške poroke Madonne in Seana Penna.

Ameriški umetnik se je s svojim prepoznavnim slogom boril proti kapitalizmu in rasizmu ter nazadnje proti aidsu. Zaradi komplikacij, povezanih z aidsom, je umrl 16. februarja 1990 pri starosti zgolj 31 let.

Albertina vabi z razstavo stotih Haringovih del

Okrogli 60. obletnici njegovega rojstva so se v začetku leta poklonili v bolonjski Pinacoteci Nazionale, kjer je bilo na ogled več kot 60 njegovih stvaritev iz javnih in zasebnih zbirk. Do 24. junija pa je v Albertini na Dunaju še na ogled razstava Keith Haring. Abeceda, ki prinaša sto njegovih stvaritev, od stvaritev s podzemnih železnic in risb do skulptur in slik. Izbor se osredotoča na dela iz njegovega opusa, ki se ukvarjajo s socialno pravičnostjo in transformacijo, torej temama, katerima se je posvečal skozi večino svojega ustvarjanja.

P. G., foto: EPA