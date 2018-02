Klavdij Tutta del opusa podaril Gorenjskemu muzeju

Najstarejše delo med podarjenimi umetniškimi stvaritvami je barvita monotipija Mihe Maleša

Gorenjski muzej je bogatejši za 29 likovnih del, ki jih je muzeju ob svoji 60. letnici podaril slikar Klavdij Tutta.

V zbirki, ki jo bodo drevi predstavili na gradu Khislstein, je 15 del Klavdija Tutte in 14 del večinoma tujih umetnikov, ki jih je umetnik srečeval na različnih mednarodnih likovnih dogodkih v Sloveniji, je za Radio Slovenija poročala Aljana Jocif.

Darilo Klavdija Tutte Gorenjskemu muzeju, ki s tem bogati zbirko, je bila slikarjeva osebna odločitev. Prepoznavna dela prijateljev, slikarjev in drugih umetnikov bi rad predstavil širši javnosti. "So nekateri, ki so razstavljali tudi na beneškem bienalu in drugih znanih prireditvah po svetu, gre torej za avtorje, ki so zgradili osebni lastni slog in so v svojem miljeju vodilni v določenih pokrajinah, ki nas obdajajo," je dejal Tutta.

Najstarejše delo med podarjenimi umetniškimi stvaritvami je barvita monotipija Mihe Maleša, enega od pionirjev slovenske umetniške grafike, s slikarskim motivom Tivolskega parka iz leta 1960.

Klavdij Tutta je Gorenjskemu muzeju podaril tudi svoja dela, ustvarjena od leta 1981 do danes. Kot pojasnjuje Globočnik, je slikar v tem času vsebinsko in formalno širil razpon svojega delovanja, ki zajema slikarstvo, grafiko, dela na papirju in poslikane lesene objekte.

Muzej bogatejši tudi za 13 del tujih umetnikov

Med podarjenimi 14 deli drugih umetnikov so dela tujih umetnikov in enega domačega avtorja. Kustos Gorenjskega muzeja jih je v spremnem besedilu k razstavi opredelil s povzemajočo oznako modernističnega slikarstva, pri katerem je bolj kot opisna težnja pomemben način oblikovanja slikovnega polja. Kot pojasnjuje Globočnik, na njih skorajda ne srečamo realističnih elementov. "Pa vendar tovrstna dela - kljub odsotnosti osrednjega predmetnega izhodišča - govorijo tudi o umeščenosti likovnega ustvarjalca v sodobni čas in odkrivajo njegovo odzivanje na okolje, v katerem je, celo na družbene premike," poudarja. Med podarjenimi deli so dela Roberta Primiga, Johanna Jasche, Wolfganga Walkensteinerja, Michaela Closa, Paola Cervija Kervischerja, Willema van Hesta, Luciana del Zotta, Armina Guerina, Fritza Rathkeja, Katharine Salawa, Ludvika Pandurja, Katharine Swoboda in Jesusa Emilia Vizueta Sancheza.

Razstava podarjenih del se je tako pridružila donaciji kiparskih del Lojzeta Dolinarja v Galeriji mestne hiše. Kot je povedala direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert, take donacije niso pogoste, so pa vse donacije zelo dobrodošle.

