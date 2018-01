Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ludvik Pandur: Avtoportret, olje na platnu, 40 x 30 cm, 2017. Foto: Galerija Media Nox Razstavo Pandurjevih del pripravljajo po letu, ko je slikar in profesor praznoval 70. jubilej. Foto: Dejan Bulut/Galerija Media Nox Dodaj v

Kljubujoča figura na platnih Ludvika Pandurja

Projekt Mladi kustos

10. januar 2018 ob 15:20

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Posameznik, ki kljubuje trenutkom in lastni usodi, je ena od osrednjih tem, ki se jim v svojem slikarstvu posveča Ludvik Pandur. V Galeriji Media Nox v Mariboru so na razstavi, s katero se poklanjajo umetnikovi 70-letnici, v ospredje postavili dela, ki so sicer nastala v sklopu njegovih znanih ciklov, vendar so iz teh izbrskali tiste manj znane ali celo še nikoli razstavljene slike.

Razstavo z naslovom Figura in njena razsežnost, ki jo odpirajo danes ob 18.00, sta pripravila oddelek za umetnostno zgodovino mariborske filozofske fakultete in Mladinski kulturni center Maribor.

Postavitev so pripravile študentke 3. letnika umetnostne zgodovine Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v okviru praktičnega usposabljanja pod mentorstvom Petre Čeh. Študentke so ob sodelovanju z umetnikom v razstavo vključile dela iz njegovih že znanih ciklov, pri čemer so tokrat izpostavljena manj znana in nekatera še ne razstavljena dela. V delih prepoznamo stalnico Pandurjeve umetnosti - vanj so vtisnjeni njegovi občutki in doživetja, podoživljanje življenjskih trenutkov pa pri gledalcu zbuja z abstraktno barvo. Njegov opus je izredno raznolik, zanima ga tako umirjenost krajine kot nemirnost figuralike, veliko pa je črpal tudi iz svojih potovanj (Španski cikel).

Razstavo bodo pospremile tudi delavnice za najmlajše in javni vodstvi po razstavi, in sicer 18. januarja ob 17. uri in 20. januarja ob 11. uri. Pogovor z umetnikom bo 7. februarja, razstava pa bo na ogled do 9. februarja letos.

Ludvik Pandur se je rodil leta 1947 v Slovenj Gradcu. Dve leti pozneje se je njegova družina preselila v Maribor, kjer je Ludvik obiskoval Prvo gimnazijo. Po končani maturi leta 1966 se je vpisal na študij slikarstva na Akademijo likovnih umetnosti v Zagrebu, kjer je leta 1970 diplomiral v slikarskem razredu Antuna Mezdjića. Med letoma 1970 in 1972 je nadaljeval podiplomski študij v mojstrski delavnici Krsta Hegedušića.

Leta 1998 je bil izvoljen za rednega profesorja za predmet slikarsko oblikovanje na oddelku za likovno pedagogiko, zdaj oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Leta 2013 se je upokojil, od takrat zelo veliko ustvarja v svojem ateljeju v Maistrovi ulici v Mariboru. Razstavljal je med drugim tudi v Italiji, Španiji, Nemčiji in ZDA.

Razstavo Pandurjevih del lahko v Galeriji Media Nox ujamete do 9. februarja.

M. K.