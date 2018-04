Lynchevo eksperimentiranje z izraznostjo grafičnega medija na razstavi v Ljubljani

13. april 2018 ob 08:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

David Lynch kljub bogati filmski karieri ni nikoli opusti likovne umetnosti, svoja dela od leta 1989 tudi razstavlja. Poleg slikarstva in grafike ga zanima fotografija, pogosto je tudi (so)avtor filmske glasbe, kot avtor in izvajalec pa se z glasbo ukvarja tudi izven filma.

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) danes odpirajo razstavo Razstavo Ogenj na odru, ki predstavlja likovno ustvarjanje ameriškega režiserja, scenarista, fotografa, slikarja in glasbenika Davida Lyncha.

Litografije v družbi akvarelov in filmov

Poudarek postavitve je na seriji litografij in izboru Lynchevih slik iz poznih 80. in zgodnjih 90. let minulega stoletja. Te pa dopolnjujejo akvareli in izbor eksperimentalnih filmov, ki izpostavljajo kompleksno razvejanost in vsebinsko prepletenost Lynchevega umetniškega izražanja. Izbranim delom skupno prepletanje nadrealističnega, ekspresivnega in grotesknega, so med drugim zapisali v MGLC-ju.

Sedemdeset litografij, ki so jih izbrali za ljubljansko razstavo, bo Lyncha predstavilo kot likovnega umetnika, ki v eksperimentiranju z izraznostjo grafičnega medija razširja obzorja svoje ustvarjalnosti. Prizore popačenih človeških figur, insektov in drugih živali, temačnih kompleksov industrijske arhitekture in tesnobnih vizij iz sanj Lynch v teh grafikah kombinira s poetičnimi, a ostrimi in udarnimi napisi, ki večinoma delujejo kot spretno izbrani naslovi del.

Ustvarjalni preskok iz tradicionalne slike v gibljivo

Lynch je kultni status pridobil kot filmski ustvarjalec, manj znano pa je, da ga je pot k filmu vodila prek slikarstva. Z grafiko se je seznanil leta 2007 ob obisku pariškega grafičnega studia Idem. V izjemnem okolju, prežetem z dolgo zgodovino sodelovanja z umetniki, kot so bili Picasso, Matisse, Miro in Dubuffet, se je navdušil nad tehniko litografije in risanjem neposredno na litografske kamne.

Leta 1946 v mestu Missoula v ameriški zvezni državi Montana rojeni Lynch je sicer začel študirati likovno umetnost na Muzejski šoli v Bostonu, vendar študija ni dokončal. Kasneje je navdih našel šele na pensilvanijski akademiji lepih umetnosti, kjer se je zgodil tudi ključen ustvarjalni preskok - iz tradicionalne slike v gibljivo, v animacijo in s tem v svet filma.

Štipendist Ameriškega filmskega inštituta

Lynchev eksperimentalni kratki film Abeceda (1968) je pritegnil pozornost Ameriškega filmskega inštituta, ki mu je konec 60. let podelil štipendijo. Sledila je selitev v Los Angeles in dolgotrajno snemanje prvega celovečerca Eraserhead (1977). Odmevnost Lynchevega dela je dosegla vrhunec konec 80. in v začetku 90. let minulega stoletja s filmi, kot sta Modri žamet (1986) in Divji v srcu (1990) ter televizijsko nadaljevanko Twin Peaks (1990-1991, ponovno obujena 2017).

Projekcije, okrogla miza, avdiovizualni performans

Razstava Ogenj na odru v MGLC-ju je nastala v sodelovanju s pariško založbo Item Editions in Lynchevim studiem iz Los Angelesa. Ob njej napovedujejo tudi spremljevalni program, ki bo med drugim ponudil cikel Lynchevih filmov v Slovenski kinoteki in okroglo mizo o vplivu Lyncha na slovensko identiteto.

Danes ob 12. uri je napovedano otvoritveno vodstvo direktorice MGLC-ja Nevenke Šivavec in kustosa razstave Božidarja Zrinskega, ob 21. uri pa sledi avdiovizualni performans izvajalcev Jesusonecstasy in Izland v Ustvarjalnem centru Švicarija. Razstava je na ogled do 29. julija.

P. G.