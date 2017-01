Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Albrecht Dürer: Glava starca, 1521. Foto: Wikipedia Albrecht Dürer: Sv. Hieronim, 1521. Foto: Wikipedia Albrecht Dürer: Portret Bernharda von Reesena, 1521. Foto: Wikipedia Za septembra 2019 napovedujejo razstavo Dürerjevih del tudi v dunajski Albertini. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mesta, po katerih se je s svinčnikom in čopičem potepal Dürer

Aachen in Antwerpen napovedala veliko razstavo

6. januar 2017 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Albrechtu Dürerju je bilo 49 let, ko sta se z ženo Agnes 12. julija 1520, iz domovanja v Nürnbergu odpravila na sever. Njuna glavna cilja sta bila Aachen in Köln, vendar pot je slikarja ponesla vse do Antwerpna in še v marsikateri kraj vmes. Na nekaj več kot leto dni dolgem potovanju je popisal dnevnik, ustvaril več slik in risb, vse to pa bodo čez tri leta predstavljali na veliki razstavi v Nemčiji in v Belgiji.

Ambiciozen razstavni projekt so te dni napovedali v dveh mestih, v katerih se je na svojem potovanju po severnih deželah tedaj mudil eden vodilnih predstavnikov severne renesanse. Oktobra 2020 bodo razstavo odprli v Suermondt-Ludwig Museumu v Aachnu, februarja 2021 v Kraljevem muzeju lepih umetnosti v Antwerpnu. Predstavitev bo torej sovpadla s 500-letnico Dürerjevega potovanja po teh koncih.

Običajno muzeji svojih razstavnih načrtov ne napovedujejo tako zgodaj, ker pa so dragocene risbe zaradi konservatorskih razlogov praviloma lahko razstavljene le na štiri leta, je ključno, da so se zanje zagrebli že zdaj, je pojasnila eden od kustosov razstave Manfred Sellink iz Antwerpna. Kuratorji želijo na ogled postaviti približno 100 od 150 ohranjenih risb, ki so razpršene po različnih svetovnih zbirkah. Zato zgodnja napoved razstave ni zgolj obveščanje javnosti o nadaljnjih projektih, ampak prej poziv muzejem za posojo Dürerjevih del.

Dürer je svoje potovanje natančno popisal v dnevniku, ki se sicer ni ohranil, poznamo pa ga po dveh kopijah iz 16. stoletja (eno hranijo v Nürnbergu, drugo v Bambergu). Dnevnik je poln zabavnih zgodb, kakršna je tista, ko je na zeelandsko obalo naplavilo "veliko ribo", a je kita, preden ga je slikar uspel plima spet odplavila v morje. Kuratorji upajo, da bosta obe kopiji dnevnika vključeni v razstavo.

Od pogleda na pristanišče do leva v ujetništvu

Iz potovanja, ki je Dürerja med drugim popeljala tudi v Bruselj, Mechelen, Gent, Brugge in ‘s-Hertogenbosch, se je ohranila tudi skicirka z 27 risbami, prav tako razpršenih po različnih svetovnih zbirkah. Med temi je lev iz menažerije v Gentu (danes v Albertini), pogled na aachensko katedralo (londonski Britanski muzej). Slikar je beležil utrinke s poti in tako ovekovečil pogled na vsakdan v antwerpenskem pristanišču (Albertina), narisal portret umetnika Lucasa van Leydena (Palača lepih umetnosti, Lille) in svoje žene Agnes (Berlinski državni muzej).

Starec, po katerem je naslikal sv. Hieronima

"Mož je imel 93 let, a vendar je bil zdrav in pri močeh," je Dürer zapisal ob risbo starca, ki ga je naslikal na svojem potovanju, podoba pa mu je služila kot pripravljalna risba za verjetno najbolj znano sliko s potovanja, upodobitev sv. Hieronima, ki jo hranijo v Museu Nacional de Arte Antiga v Lizboni. Na potovanju je nastalo še nekaj portretov; upodobil je 30-letnega trgovca iz Antwerpna Bernarda von Reesena, in sicer le nekaj mesecev, preden je portretiranec umrl za posledicami kuge (danes je slika v Dresdnu). Ohranilo se je še nekaj drugih portretov s potovanja, vendar pa ostajajo portretiranci anonimni.

Pred veliko razstavo v Aachnu in Antwerpnu bodo Dürerjevo delo med septembrom 2019 in januarjem 2020 predstavljali tudi na dunajski Albertini, kjer se bodo osredotočili na lastno zbirko 140 risb.

M. K.