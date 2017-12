Motivi, hipno ujeti v fotografski objektiv med bivanjem v berlinski umetniški rezidenci

Razstava Mareta Mutića v Mali galeriji Cankarjevega doma

20. december 2017 ob 12:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Berlin Subtract je razstava avtorja Mareta Mutića, pri čemer gre za prvo slovensko javno postavitev vsebinsko refleksivnega in formalno dovršenega projekta tega fotografa.

V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo na ogled fotografije, ki jih je Mare Mutić posnel v času bivanja v berlinski rezidenci ministrstva za kulturo. Mesec dni je kontinuirano fotografiral javne prostore in ljudi ter niz fotografij leta 2014 objavil tudi v knjigi umetnika.

Moj mali lastni Berlin ...

Nabor motivov se je v tej svetovni metropoli izkazal za neizmernega. "Na podobah, ki namesto prepoznavnih prizorišč raje prikazujejo obrobne prostore in dogajanje, so ovekovečeni tako ljudje kot umetelne urbane strukture. Mutićev Berlin je izrazito eklektičen in ponekod dramatičen, četudi prikazuje le jedro tamkajšnjega vsakdana na način opazovanja obrazov prebivalcev in njihovih vizualnih sledi v javnem prostoru," so v vabilu na odprtje zapisali v CD-ju.

... z vizualno izkušnjo mobilnosti

Besedilo za razstavno publikacijo je prispeval umetnostni zgodovinar in likovni kritik Brane Kovič, ki je med drugim zapisal, da posebno vzdušje v Mutićeve fotografije vnaša žametni sij črnine, ki definira vse druge sestavine kompozicije. Mutićeve berlinske motive bi lahko označili za snapshot fotografije, ker so njegovi odzivi hipni, lokacije, na katerih nastajajo njegove fotografije, pa niso vnaprej izbrane in so brez vnaprej določenih vsebinskih koordinat. "Tisto, kar jih povezuje in jim daje avtorski predznak, je vizualna izkušnja mobilnosti," je poudaril Kovič.

Med naročniki in avtorskim delom

49-letni fotograf Mare Mutić, ki se v vsakdanjiku profesionalno ukvarja z uporabno fotografijo, podrejeno diktatu naročnika, živi in dela v Ljubljani, sodeluje pa s številnimi gledališči - Slovenskim mladinskim gledališčem, Prešernovim gledališčem Kranj, Mestnim gledališčem ljubljanskim, Zavodom za umetniško produkcijo Muzeum, in drugimi kulturnimi ustanovami. Skozi leta je nanizal vrsto samostojnih razstav doma in v tujini ter sodeloval na številnih skupinskih razstavah, med katerimi je najpomembnejša udeležba na 8. mednarodnem festivalu umetniške fotografije v Atenah.

Razstavo tega večkrat nagrajenega fotografa bodo odprli drevi v Mali galeriji Cankarjevega doma, na ogled bo do 28. januarja 2018.

P. G.