Na Beneškem bienalu tudi delo OHO-ja, Marka Pogačnika in Vadima Fiškina

57. bienale bo potekal med 13. majem in 26. novembrom

10. februar 2017 ob 11:01

Benetke - MMC RTV SLO/STA

Med 120 umetnikov, ki jih bo predstavljala osrednja postavitev letošnjega likovnega bienala v Benetkah, je umetniška direktorica Christine Macel uvrstila tudi tri slovenske predstavnike. Od maja do novembra bodo na eni najpomembnejših umetniških manifestacij na svetu na ogled dela kolektiva OHO, Marka Pogačnika in Vadima Fiškina.

Pogačnik in Fiškin se tako vračata na prizorišče, kjer sta svoje delo že razstavljala. Pogačnik, ki se je s projektom Družina v Šempasu leta 1978 tam predstavljal v sklopu jugoslovanskega paviljona v Giardinih bienala, se v Benetke vrača v dvojni vlogi. OHO bo, kot je povedal za časnik Delo, predstavljen historično, z dokumentacijo iz newyorškega muzeja MoMA, tukajšnje Moderne galerije in najbrž še od kod, od ohojevskih del pa z videom OHO - Poletni projektiNaška Križnarja, ki je bil leta 1970 predstavljen na razstavi v muzeju MoMA. Ob tem bo umetnik predstavil tudi lastno produkcijo. Gre za risbe in knjige, s katerimi po ponazoril svoj odnos do tega vodnega mesta. Ob tem bo vzpostavil mrežo primerjav Benetk s Parizom in Londonom, hkrati pa ob razstavljenem napoveduje tudi spremljajoče dejavnosti, predstavitev svojih razmišljanj v živo. Obiskovalcem bienala pripravlja tudi izbor svojih telesnih in duhovnih vaj Dotik Gaje, ki jih namenja duhovnemu razvoju človeka in vzpostavitvi dialoga z naravo.

Fiškin, umetnik ruskega rodu, ki od leta 1996 deluje v Sloveniji - zastopal jo je na 51. Beneškem bienalu v sezoni 2005 s projektom Še en hiter dan, ki je bil na ogled v tedaj še v slovenskem paviljonu v Galeriji A + A. Kot je povedal za časnik, se bo v okviru paviljona Čas in neskončnost predstavil s projektom Vrata. Na ogled bo v parku Vrt devic v Arzenalu.

Nazadnje so bili slovenski umetniki na selektorskih razstavah prisotni leta 2003, ob 50. bienalu s temo Sanje in konflikti; diktatura gledalca, ko je Igor Zabel, tedaj med kustosi, ki jih je k bienalu povabil umetniški direktor Francesco Bonami, v svoje Individualne sisteme uvrstil Marka Peljhana in skupino Irwin, njegov kolega Carlos Basualdo, prav tako član skupine kustosov, pa na lastno Strukturo preživetja še Marjetico Potrč.

Nika Autor o utišanih zgodbah

Kot je znano, bo v nacionalnem paviljonu Slovenijo zastopala Nika Autor, predstavila pa se bo tudi v Arzenalu. Podobno kot v preteklih letih bo tudi prek različnih vizualnih materialov razmišljala o skritih, utišanih zgodbah, o opresiranih življenjih. Z uporabo in razumevanjem forme obzornika, dokumentarnega filma, esejističnega filma kot forme angažiranih praks v času, ki potrebuje upor prek podobe in besede, se bo ukvarjala z vprašanji družbene realnosti.

VIDEO Slovenski umetniki na Beneškem bienalu

