Na konferenci Transnacionalizmi rišejo nove zemljevide in predlagajo nove hibridne oblike izražanja in identitete

Konferenco bosta spremljali dve razstavi

24. april 2018 ob 19:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Kinu Šiška se danes začenja dvodnevna konferenca Transnacionalizmi, znotraj katere bodo raziskovali vpliv tehnologije, umetnosti in migracij na državo.

Konferenco bosta spremljali dve razstavi: v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bo razstava Italian Limes Studia Folder, v Aksiomi pa razstava Transnacionalizmi.

Čas pogosto silovitih paradoksov

Živimo v času izrazitih in pogosto silovitih paradoksov, so zapisali organizatorji. V predstavitvi so opozorili na "naraščajočo liberalizacijo družbenih vrednot v nekaterih delih sveta v primerjavi z naraščajočim fundamentalizmom v drugih, bogastvo znanstvenih odkritij in tehnološkega napredka v nasprotju z zanikanjem podnebnih sprememb in s "postfaktičnimi" politikami ter politikami, ki jih poganjajo zarote. Imamo prost pretok blaga in finančnih sredstev, medtem ko je gibanje posameznikov vedno bolj omejeno in zakonsko regulirano."

Razlagajo, da se prav ta stalno rastoča protislovja najizraziteje vidijo na meji. Pod to ne šteje le meja med fizičnimi območji in med nacionalnimi državami z njihovimi različnimi pravnimi pristojnostmi in zahtevami za vstop in bivanje, pač pa izpostavljajo mejo med fizičnim in digitalnim.

To protislovje se vidi v balkanizaciji na novo osamosvojenih in razpadajočih držav in v naraščajočem toku nacionalizmov po Evropi, "ki poteka vzporedno z digitalno povezljivostjo ali pa ga ta potencialno celo pospešuje". "Medtem ko spletno udejstvovanje spodbuja, razkriva, omogoča in potrjuje vedno bolj raznolike izraze individualne identitete, pa sproti poteka obupana nazadnjaška bitka za kodifikacijo in omejitev teh identitet na spletu in zunaj njega."

Premike v geografiji zaznavajo kot motnje v krvi

Umetniki, ki se bodo predstavili na razstavi Transnacionalizmi, se ukvarjajo z učinkom in pritiskom na naša telesa, okolje in politične prakse. Premike v geografiji zaznavajo kot motnje v krvi in elektromagnetnem spektru. Rišejo nove zemljevide in predlagajo nove hibridne oblike izražanja in identitete.

Raziskujejo načine, na katere se te nove forme prenašajo v fizični svet, in jih uporabljajo, da motijo in zaobjamejo obstoječe sisteme. Ne predpostavljajo minevanja starih režimov, pač pa razglašajo neizbežnost novih in jih poskušajo narediti berljive, razumljive in dostopne.

Kustos in predavatelj James Bridle

Kustos razstave in predavatelj na konferenci bo James Bridle, umetnik in pisatelj, ki dela z različnimi tehnologijami in v različnih disciplinah. Njegova dela in instalacije so bili razstavljeni v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Avstraliji, na spletu pa si jih je ogledalo na stotine tisočev obiskovalcev.

Poleg njega bodo predavali še Mojca Pajnik, Marco Ferrari, Eleanor Saitta, Denis Maksimov in Jean Peters (Kolektiv Peng!).

Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti in Kino Šiška s Transnacionalizmi predstavljata že šesto konferenco iz serije konferenc Taktike & Praksa.

