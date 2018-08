Na lastne oči videti, o čem je sanjal Van Gogh

6. avgust 2018

V Van Goghovem muzeju v Amsterdamu so pričarali instalacijo Van Goghove sanje, ki popelje v mišljenje in čustvovanje nizozemskega umetnika Vincenta van Gogha. Obiskovalec lahko podoživi umetnikovo čustveno popotovanje v času, ko se je iz Pariza preselil v Arles na jugu Francije.

Pot v Arles sta zaznamovala navdih in domišljija, obenem sta umetnika slabila dvom in negotovost. Senzorična izkušnja Van Goghovih sanj obiskovalcu omogoča, da vidi in občuti, kar je videl in občutil umetnik.

Van Gogh je leta 1888 iz Pariza torej odpotoval v Arles. Življenje v velikem mestu je namreč slabo vplivalo na njegovo zdravje. Upal je, da bo na sončnem jugu Francije našel mir in tišino. Neizmerno zadovoljen s svojim novim okoljem je neutrudno delal, da bi uresničil svoje sanje: skupaj s še nekaterimi umetniki je ustvarjal novo umetnost, polno svetlobe in barve. Vendar pa so se stvari obrnila drugače in umetnikove sanje so se razblinile v resnično tragedijo.

Instalacija, ki pripovedujejo zgodbo tega turbulentnega obdobja v Van Goghovem življenju, temelji na številnih pismih, ki jih je umetnik pisal svojemu bratu Theu.

Kot so še zapisali v muzeju, instalacija dopolnjuje obisk stalne razstave, na kateri se obiskovalec seznani z umetnikovimi deli in življenjem. Omogoči mu, da spozna ozadje umetnikovih mojstrovin.

Van Gogh (1853-1890) se je rodil v Zundertu na Nizozemskem. Najprej je delal za mednarodno podjetje za trgovanje z umetninami, postopoma pa je izgubil zanimanje za svoje delo in se obrnil k Bibliji. Kot potujoči pridigar je deloval na območju Belgije.

Leta 1880 se je posvetil umetnosti. Sprva je slikal temne slike, leta 1886 pa je odšel v Pariz, kjer je preučeval impresioniste, tam se je tudi seznanil z japonsko umetnostjo. Njegova barvna lestvica je v Parizu postala svetlejša, poteze čopiča izrazitejše, dramatičnost slike pa poudarjena s črnim robljenjem barvnih ploskev.

Sloga in razkol v rumeni hiši

V Arles, kjer se je naselil v rumeni hiši, je povabil tudi svojega prijatelja Gauguina. Postopoma je med njima prišlo do osebnih nesoglasij in decembra je Van Gogh v enem od svojih napadov Gauguinu grozil z britvijo. Pozneje si je z njo odrezal košček ušesa.

Maja 1889 je bil sprejet v psihiatrično bolnišnico v Saint-Remyju v bližini Arlesa. Maja 1890 se je preselil v Auvers-sur-Oise v bližini Pariza, kjer se je julija 1890 ustrelil.

Instalacija v Van Goghovem muzeju bo na ogled do 13. januarja.

