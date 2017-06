Na ogled podobe, polne fabulativne retorike Janeza Mateliča

V Piranu na ogled pregledna razstava del Janeza Mateliča

17. junij 2017 ob 14:18

Piran - MMC RTV SLO/STA

V Mestni galeriji Piran bodo drevi odprli razstavo Črta in risba umetniških del Janeza Mateliča. To bo prva večja razstava avtorja, ki na Primorskem deluje že več kot 40 let.

Glede na obsežen opus Janeza Mateliča bo razstava postavljena v dveh galerijah, v Mestni galeriji Piran in v Galeriji Meduza Koper. Izbor grafik in slik iz različnih ustvarjalnih obdobij in vrhunci njegovega opusa bodo na ogled že danes v piranski galeriji, v Kopru pa bodo 5. julija odprli še razstavo najnovejšega keramičnega cikla in predstavili monografsko publikacijo.

Matelič se je prvič predstavil v Kopru leta 1970 s prostorsko postavitvijo v Galeriji Loža. Njegova prva grafična razstava je bila leta 1973 na ogled v Galeriji Meduza. Sledile so številne samostojne in skupinske razstave doma in v tujini, ki govorijo o njegovem pestrem ustvarjalnem potencialu, so zapisali v Obalnih galerijah.

Eksperimentiranje z različnimi mediji

Umetnik razvija izpoved, ki temelji na odrejeni in avtorsko jasno prepoznavni slogovni formi. Preprosta, stilizirana risba je temelj njegove "simbolistične slike" ekspresivnega značaja. Njegove podobe so polne fabulativne retorike, ki pod površino skriva določeno izpoved, v kateri Matelič poglobljeno raziskuje lastno naravo oziroma odnose med ljudmi.

Matelič je ohranil željo po eksperimentiranju in vzporedno posegal tudi po drugih medijih, predvsem slikarstvu. Z najnovejšimi deli je presenetil s prestopom v ustvarjanju s keramiko. Kot najpomembnejša pa ves čas ostaja grafika. Ta je v heterogenem umetniškem ustvarjanju nekakšen povezovalen člen, s pomočjo katerega je avtor doma in v tujini gradil svojo prepoznavnost. Pregledna razstava Janeza Mateliča se zato primarno opira na njegovo grafično produkcijo, so še poudarili avtorji razstave.

Razstavo, ki bo na ogled do 24. avgusta, so pripravile Obalne galerije Piran v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Insula iz Izole.

G. K.