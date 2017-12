Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstava ponuja sprehod skozi čas po najstarejšem slovenskem mestu. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Na ogled podobe Ptuja skozi čas

Razstava bo na ogled do 10. decembra

7. december 2017 ob 11:29

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Ptuj vabi v Salon umetnosti na ogled fotografij vedut Ptuja skozi srebro-želatinske negative na steklu, na katerih so podobe mesta od zadnje četrtine 19. stoletja do danes. Med njimi sta tudi najstarejši podobi mesta in gradu iz leta 1681.

Del razstavljenih vedut prihaja iz muzejske zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, del pa jih je nastal s pomočjo fotografa Borisa Fariča, ki se podpisuje pod razstavo Tempora mutantur.

V ptujskem muzeju hranijo zbirko negativov na steklu, ki je dediščina leta 1893 ustanovljenega ptujskega Muzejskega društva, in del te zbirke so tudi posnetki posameznih predelov mesta oziroma njegovih ulic, posnetki pomembnih dogodkov v mestu in naravnih nesreč ter vedutni posnetki mesta in okolice. Negativi na steklu so pomemben zgodovinski vir, ki tako kot fotografije služijo preučevanju muzejske dediščine z znanstveno, zgodovinsko in estetsko vrednostjo. Odražajo gospodarske, kulturne in politične razmere posameznega obdobja.

Farič je v okviru študijskih namenov iz muzejskega fonda originalnih negativov na steklu razvil in digitaliziral stare črno-bele fotografije, ta odraz bogate zgodovine najstarejšega slovenskega mesta pa dopolnil s svojimi večinoma dokumentarnimi fotografijami mesta, ki so nastale v zadnjih osmih letih.

Farič sodi v srednjo generacijo ptujskih fotografov in je od leta 1995 kot muzejski fotograf tudi zaposlen v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. V tem času je posnel veliko fotografij muzejskih predmetov, njegove fotografije je mogoče najti tudi v številnih publikacijah. Muzejske zbirke negativov na steklu je Farič na Ptuju predstavil že leta 2008, leto pozneje v Ormožu ter leta 2010 v Dornavi.

K. T.