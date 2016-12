Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Film Dodojevo zadovoljstvo "prikazuje dogodivščine štirih odbitih plezalcev v iskanju novih prvih vzponov v stenah Grenlandije in otoka Baffin. Njihov bazni tabor predstavlja jadrnica Dodo’s Delight, s pomočjo katere se na poti skozi morje, polno ledenih blokov, čeri in slabega vremena prebijejo do še nepreplezanih sten otoka Baffin." Foto: Boff Poumaka je zgodba o odpravi izkušenega plezalca in avanturista Mika Libeckija, znanega po drznih solovzponih na še neosvojene vrhove in da si na vsakem osvojenem vrhu na glavo nadene bizarno živalsko masko, s katero na svoj način proslavi svoj uspeh. Na drugi strani je neizkušena Angie Payne, specialistka balvanskega plezanja, ki ne ve zares, v kaj točno se spušča. Cilj odprave je splezati na še neosvojeni stolp Poumaka, ki stoji globoko v džungli Francoske Polinezije. Foto: Boff Sveta (ne)sveta reka sledi poti reke Ganges od njenega izvira v Himalaji do njenega izliva v Indijski ocean. Foto: Boff Sorodne novice Filmski festival BOFF: športne dejavnosti iz narave na filmsko platno Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na stenah Grenlandije, v džungli Francoske Polinezije in na gladini reke Ganges

S podelitvijo nagrad se je sklenil 10. festival Boff

31. december 2016 ob 12:49

Bovec - MMC RTV SLO/STA

Sklepni večer jubilejnega Bovec Outdoor Film Festivala (Boff) je potekal v znamenju ameriških filmov. Letošnje nagrade so prejeli Dodojevo zadovoljstvo, Poumaka in Sveta (ne)sveta reka.

Dodojevo zadovoljstvo je slavilo v kategoriji dolgih športnih filmov, Poumaka v kategoriji kratkih športnih filmov in Sveta (ne)sveta reka v kategoriji filmov o naravi in ekologiji. Oba športna filma sta plezalska, vendar oba osvajata stene na popolnoma različnih lokacijah. Dodojevo zadovoljstvo (Dodo's Delight) iz serije Reel Rock s podpisom Seana Villanueva -'Driscolla predstavlja plezalsko odpravo z jadrnico na Grenlandijo in otok Baffin. Poumaka avtorjev Andyja Manna in Keitha Ladzinskega pa spremlja odpravo na stolp v džungli Francoske Polinezije.

O Dodojevem zadovoljstvu je žirija v utemeljitvi zapisala, da medtem ko film ni toliko prepričal z delom kamere, je to pomanjkljivost v mnogočem nadoknadil z zgodbo polno humorja, avanture, kulinaričnih specialitet in odlične glasbe, za katero poskrbijo akterji filma sami. "Čeprav humor v določenih trenutkih prikrije resnost položajev, v katerih se znajdejo plezalci, pa film ne deluje izumetničeno."

Film Poumaka je po besedah žirantov zgodba o nedotaknjenih stenah, ki na lep način s filmskim elementom zapleta prikaže uspešen vzpon. "Žirijo pa je prepričala tudi duhovita in simpatična zgodba, ki v zelo kratkem času dovolj nazorno predstavi oba glavna protagonista filma, ki se vsak na svoj način spopadeta z zadanim izzivom."

Zgodba reke Ganges

Najnovejši film Peta McBrida Sveta (ne)sveta reka (Holy (un)Holy River) pripoveduje zgodbo reke Ganges. Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, "odlična zgodba z rdečo nitjo lepo nakaže kontrast med naravo in družbo, pri čemer zadnja pretirano izkorišča prvo v svoje, človeške namene". McBride je sicer na Boffu leta 2013 že osvojil posebno nagrado žirije za film Vodni stolp.

Posebna omemba je šla tokrat filmu Prečkanje Islandije (Crossing Iceland) umrlega režiserja Jureta Breceljnika. Po mnenju žirije si film zasluži posebno omembo za delo kamere, saj je bil posnet v nemogočih vremenskih razmerah z orkanskim vetrom in pri temperaturah, ki so kazale krepko pod ničlo. "Če vzamemo v zakup še to, da je prečkanje trajalo en sam dan, so posnetki, ki so jih ujeli, naravnost neverjetni," so še zapisali žiranti. Festivalsko žirijo so letos sestavljali Zdenka Mihelič, Rožle Bregar in Nejc Solje.

Občinstvo je med 38 filmi 10. festivala Boff izbralo gorskokolesarski film Not2Bad kanadske produkcije Anthill, ki ga je Darcy Wittenburg posnel v Španiji.

M. K.