Nagrajenka Ars Electronice Maja Smrekar in vpogled v njeno serijo K-9_topologija

Predstavitev nagrajene serije v Galeriji Kapelica

28. september 2017 ob 14:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Umetniška teza, ki ji sledimo v celotnem opusu, črpa iz biotehnoloških dejstev, obenem pa se v razmišljanjih o hibridnosti človeka in živali napaja iz mitoloških zgodb, vgrajenih globoko v nezavedno zahodne kulture."

Uvodne besede so zapisali v Galeriji Kapelica o ustvarjanju umetnice Maje Smrekar, s katero že dolgo sodelujejo. Drevi v KApelici namreč odpirajo njeno postavitev, ki celostno uokvirja serijo projektov K-9_topologija, s podnaslovom Cynomorpha. Gre za serijo, nagrajeno z zlato niko v kategoriji hibridne umetnosti na festivalu Ars Electronica v Linzu.

Vzporedna evolucija dveh bioloških vrst

Serija Maje Smrekar tematizira vzporedno evolucijo človeka in psa ter kulturološka presečišča človeškega in živalskega. Na podlagi svojih projektov umetnica ustvarja pogoje za razmišljanje o družbi, ki bi temeljila na bolj uravnoteženem sobivanju človeka z ekosistemom, ki ga obkroža.

V galeriji so serijo označili kot "pravo hibridno umetniško delo z globokim biopolitičnim sporočilom, ki odpira nove razsežnosti etičnim premislekom o biotehnološko oblikovanih oblikah življenja". Tako umetnica "premišlja odnos človeka z nečloveškim drugim in nas sooča z distopično projekcijo prihodnosti, ki jo naseljujejo z biotehnološko intervencijo nadgrajene hibridne vrste s človeku enakovrednim družbenim statusom," so še zapisali v Kapelici.

Številka ena: Ecce Canis

Ecce Canis je bil prvi projekt iz serije K-9_topologija. V njem je Maja Smrekar na podlagi teorije o vzporednem razvoju serotoninskega receptorja v možganih tako pri človeku kot psu omogočila neposredno izkušnjo vonjanja serotonina, ekstrahiranega iz krvi umetnice in njenega psa, kot tistega hormona, ki je ključen za neverbalno sporazumevanje med obema vrstama.

Številka dva: I Hunt Nature, Culture Hunts Me

Nadgradnjo umetniškega raziskovanja možnega sobivanja človeka in psa predstavlja performans I Hunt Nature, Culture Hunts Me. V njem se je umetnica soočila z volčjim tropom in v njem skušala poiskati svoje mesto v okviru nekajtedenske rezidence v Jacana Wildlife Studios v Franciji.

Številka tri: Hibridna družina

Hibridna družina pomeni radikaliziranje družbene in ideološke instrumentalizacije materinstva prek močno ideologiziranega statusa dojenja. Maja Smrekar je v svoji hibridni družini, ki jo sestavlja skupaj s škotskim mejnim ovčarjem Byronom in takrat mlado psičko pasme islandski špic z imenom Ada, postala m-Other in se brezobzirno predala ideologiji materinstva.

Številka štiri: ARTE_mis

ARTE_mis je zadnji projekt, v njem pa umetnica razpira razmislek o biotehnoloških potencialih združitve človeka z nečloveškim drugim. Osrednji del projekta je hibridna celica človeka in psa, v galerijskem prostoru predstavljena kot umetniški artefakt, a tudi kot potencial življenja, ki bi v nasprotju s človekom kot zastarelo vrsto, obsojeno na samouničenje, imelo v distopičnih pogojih prenaseljenosti več možnosti za preživetje.

Odprtje predstavitve serije projektov K-9_topologija, s podnaslovom Cynomorpha, je v Galeriji Kapelica napovedano drevi ob 20. uri, na ogled bo do 20. oktobra.

P. G.