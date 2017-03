Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aldo Kumar: Milica. Foto: Aldo Kumar/Galerija Fotografija Jakov Brdar: iz serije Vlažne besede. Foto: Jakov Brdar/Galerija Fotografija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Naključni kvartet ali poezija z mobilnikom ujete fotografije

Ob koncru razstave dobrodelna dražba fotografij

14. marec 2017 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Naše vidno polje je omejeno, oko našega telefona je omejeno, občutek trenutka, ko posnetek nastane, pa vseobsegajoč. Ko sliko kasneje pogledamo, čeprav njen detajl, se nam zvenenje trenutka povrne. Tako se tudi s fotografijo nekako nadaljujemo," o fotografiranju s telefonom razmišlja skladatelj Aldo Kumar.

Kumar je eden od štirih avtorjev, katerih fotografije predstavljajo v Galeriji Fotografija. Rdeča nit nove razstave je naključje, na ogled pa so torej fotografije, ki so jih sicer drugim področjem zapisani avtorji posneli z mobilnimi telefonu. Razstava je zamišljena kot dobrodelna dražba, poleg Kumarja pa pri projektu sodelujejo še Ksenija Benedetti, Mateja Dimnik in Jakov Brdar.

Kot sporočajo iz galerije, gre za naključen izbor, ker je naključij polno tudi življenje. Razstavo z naslovom Naključni kvartet so si zamislili kot neke vrste dnevniški zapis, individualni pogled na svet, ki je vsakič na drugačen način vznemirljiv.

Prostemu očesu nevidna podoba

Kipar Jakov Brdar s telefonom posname nekaj, kar se s prostim očesom ne vidi: "Podobno kot gastroskopija ali kolonoskopija." Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije, fotografira, ker želi ujeti trenutek in ustaviti čas, fotografija pa ji zbudi spomine na "njej lepo lepoto". "Telefon je zame priložnost, ki 'dela tatu'. Je nezahtevno, a lahko tudi ustvarjalno orodje in ne le sredstvo osnovne komunikacije, instantnih 'chatov', neskončnih sebkov in socialnih omrežij ter e-pošte. Zaradi njega sem postala telefonski fotografski tat mimobežnosti lepega, intrigantnega, privlačnega, zgovornega," je povedala ob razstavi.

Kreativna direktorica agencije Reformer Mateja Dimnik pa razume fotografiranje z mobilnim telefonom "kot poezijo, v kateri se prepletajo vsakdanje zgodbe in podobe, barvni in črno-beli trenutki, je svojevrstno raziskovanje in potovanje v času". "Včerajšnjih trenutkov ni več mogoče ujeti, zato se s svojim pogledom rada za hip ustavim v današnjih, preden zbežijo," pravi.

Razstavo lahko ujamete do 23. marca, ko bo na vrsti dražba predstavljenih del. Zbrana sredstva bodo namenili projektu Slojenčki za nakup opreme za ljubljansko porodnišnico.

