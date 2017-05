Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najnovejša dela predstavljajo avtoričino iskanje forme, ki se izriše ob pogledu na žerjav, premec ladje, požarne stopnice in druge objekte v koprskem zalivu. Foto: Nataša Segulin/Galerija Equrna Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nataša Segulin: med formami pristana

Razstava bo odprta do 16. junija

30. maj 2017 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

V osnovi jo zanima "poezija" kroga, čistih linij, elipse in kvadrata, njihova žariščna točka, njihovo "gonilo", samodejna vzmet, ki oblikuje likovni dogodek. Tako o fotografiji Nataše Segulin piše likovni kritik Andrej Medved. Njeno delo si lahko te dni ogledate v ljubljanski galeriji Equrna, kjer razstavlja pod naslovom V pristanu.

V najnovejših delih se fotografinja posveča formi. Objektiv usmerja v jekleno vrv na premcu ladje, skrivnostne zanke v vodi, zabojnike, stopnice, žerjave in kupe oglja v koprskem zalivu.

Nataša Segulin, ki se je rodila leta 1948 v Kopru, je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Več let je bila zaposlena kot novinarka in urednica ter zadnjih 12 let kot odgovorna urednica na TV Koper-Capodistria, Televizije Slovenija.

Fotografija jo je začela mamiti že med študijem umetnostne zgodovine in pozneje med novinarskim delom na področju kulture. V celoti se je fotografiji posvetila po upokojitvi leta 2011, njen pogled nanjo pa je sooblikovalo spremljanje dela s kamero, montaže, priprave prispevkov, reportaž, oddaj in obiskovanje razstav.

Nauk skritih najdišč rimskega imperija

Kot pravi, se je veliko naučila tudi na potovanjih ob spremljanju življenjskega sopotnika arheologa in fotografa Slavka Ciglenečkega pri raziskovanju odmaknjenih ter skritih najdišč rimskega imperija na treh celinah. K njenemu pogledu na fotografijo pa je prispevalo tudi srečanje z mednarodno priznano umetnico in fotografinjo Diano Lui.

Od leta 2014 je svoje delo predstavljala na osmih samostojnih razstavah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji. Na skupinskih razstavah doma in v tujini sodeluje od leta 2013. V galeriji Equrna bodo njene fotografije razstavljene do 16. junija.

M. K.