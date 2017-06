Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice je v juniju prejela glasbeno zapuščino Boruta Lesjaka; zdaj jo ponujajo tudi na ogled javnosti. Foto: NUK Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ne čakaj na maj: kdo je mojster za zimzeleno popevko?

Razstava, posvečena Borutu Lesjaku

28. junij 2017 ob 16:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Narodni in univerzitetni knjižnici danes vrata odpira pregledna razstava o glasbeniku Borutu Lesjaku. Na ogled bodo ohranjene skladateljeve partiture in drugo dokumentarno gradivo, ki ga je Glasbena zbirka NUK v tem mesecu prejela v avtorjevi glasbeni zapuščini.

Pregledno razstavo aranžerja, dirigenta, klarinetista, tolkalista in pianista Boruta Lesjaka (1931-1995), ki se je v slovensko glasbeno zgodovino med drugim zapisal s pesmijo Ne čakaj na maj, sta pripravila Domen Prezelj in Milan Štupar.

"Gremo poslušat Lesjaka"

Lesjak je o sebi nekoč zapisal: "Končal sem srednjo glasbeno šolo kot instrumentalist - klarinetist, vendar je bila to moja mladostna zabloda. Pri Plesnem orkestru sem igral saksofon, to me je zelo veselilo, ampak izkazalo se je, da po naravi nimam dobrega nastavka in zato tudi ne lepega tona na klarinetu. Tehniko sem imel še kar v redu, vendar sem se vrnil nazaj k mojemu instrumentu - klavirju. Kot pianist sem pred časom Ljubljančane 'prestavljal' v leta nemega filma. V Kinoteki sem na klavirju spremljal neme filme, to mi je bilo v veliko zadovoljstvo. Takrat so ljudje govorili, gremo poslušati Lesjaka, pa morda še kdo, gremo gledat film," so njegove besede povzeli v NUK.

Dolgoletni sodelavec RTV-ja

Borut Lesjak je leta 1954 diplomiral na Akademiji za glasbo iz klavirja. Pozneje je bil zaposlen na RTV Ljubljana, od leta 1967 pa je bil v svobodnem poklicu. Uveljavil se je kot študijski glasbenik, vodil je tudi svoj ansambel. Obvladoval je različne glasbene sloge, napisal več popularnih skladb in glasbeno opremil številne dokumentarne in celovečerne filme, med njimi tudi film Františka Čapa Ne čakaj na maj (1957). Prirejal je skladbe za TV in radijske oddaje, kot je Veseli tobogan, in ustvarjal lahko orkestralno in scensko glasbo, piše v biografskem leksikonu Osebnosti.

A. J.