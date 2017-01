Newyorški portal razstavo o NSK uvrstil med najboljše lanskega leta

Na prvem mestu likovni bienale v Marakešu

10. januar 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Razstava o umetniškem kolektivu Neue Slowenische Kunst, ki smo jo imeli pred dvema letoma priložnost videti v Ljubljani, doslej pa je gostovala še v Eindhovnu in v Moskvi, se je znašla med petnajsterico najboljših razstav lanskega leta po izboru newyorškega portala Hyperallergic.

Razstava z naslovom NSK: od Kapitala do kapitala je na spletnem portalu, ki obvešča o aktualnem dogajanju na področju sodobne vizualne umetnosti, zasedla osmo mesto. Na prvo mesto je na seznamu najboljših razstav lanskega leta postavil bienale v Marakešu, ki ga je kurirala Reem Fadda.

Pregledno razstavo o zgodovini mednarodno priznanega kolektiva Neue Slowenische Kunst so leta 2015 pripravili v Moderni galeriji, kjer je bila tudi ena od najbolj obiskanih postavitev v zgodovini razstavišča. Že med ljubljansko postavitvijo je veliko zanimanja pritegnila tudi v tujini, od koder si jo je prišlo ogledati veliko strokovnjakov iz uglednih svetovnih muzejev. Tudi v Moskvi je bila zelo dobro obiskana, in sicer si jo je ogledalo 70.745 obiskovalcev, organiziranih pa je bilo 154 vodenih ogledov.

Pred tem je gostovala v uglednem Van Abbemuseumu v Eindhovnu na Nizozemskem, naslednja postaja razstave pa bo Madrid. Tam bo od 27. junija do 30. oktobra na ogled v muzeju Reina Sofia. Razstavo bodo v celoti prenesli v španski muzej, kjer bo, podobno kot pred njo že moskovska in ljubljanska, sledila delu treh ustanovnih skupin in petih oddelkov. Centralni del razstave predstavlja ključne teme, ki so jih skupine kritično obravnavale skupaj.

"Splošno uveljavljena predstava o sodobni umetnosti je, da ne glede na kraj, kjer se pojavi, vselej črpa navdih iz določenega središča. Primer NSK pa dokazuje prav nasprotno, torej kako se lahko na periferiji razvije umetniško gibanje, ki je izjemnega pomena za razumevanje določenega obdobja", je razloge za prenos razstave v madridski muzej je pojasnil njegov direktor Manuel J. Borja - Villel.

Ne le kritik socializma, temveč tudi prihajajočega globalnega kapitalizma

Razstava se osredotoča na 12 najintenzivnejših let sodelovanja med skupinami NSK med letoma 1980 in 1992. Namen postavitve je bil med drugim osvetliti dejstvo, da je bil umetniški kolektiv NSK v zadnjem desetletju Jugoslavije vsaj v enaki meri kritik prihajajočega globalnega kapitalizma kot kritik propadajočega socializma.

Spodbuda k novemu premisleku o dediščini kolonializma

Na portalu Hyperallergic so o postavitvi zapisali, da artikulira duh obravnavane dobe, desetletja naglih, a dolgotrajnih premen, katerih posledice šele zdaj zares dobro občutimo: konec utopične prestave o modernosti, zlom nacionalnih držav in spremenjena politična retorika o kolonializmu in kapitalizmu. "V desetletju razstav, performansov, koncertov, gledaliških predstav in gverilskih akcij, je NSK skupaj z umetniškimi skupinami, ki so iz kolektiva izšle, pričel postavljati osrednje vprašanje sodobne umetnosti današnjega dne: kako živeti v novem svetovnem redu? ... Vnovičen pogled na to obdobje in predvsem delo NSK omogoča, da se ozremo nazaj in premislimo, kako se soočiti z dediščino kolonializma in totalitarizma," so o razstavi med drugim zapisali na portalu.

Razstava je bila v moskovskem Muzeju sodobne umetnosti Garage na ogled med 30. septembrom in 9. decembrom.

M. K.