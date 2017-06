Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Podobno kot je v Louvru nemogoče v samoti motriti Leonardovo Mona Lizo, je tudi Rembrandtova Nočna straža v Rijksmuseumu ena tistih najbolj obleganih slik. Nagrajeni obiskovalec je dobil priložnost, da si jo v nočnih urah v miru ogleda brez gneče. Foto: EPA Rembrandt je Nočno stražo naslikal leta 1642. Delo je naročila ena izmed amsterdamskih straž in nosi originalni naslov Druščina Fransa Banninga Cocqa in Willema van Ruytenburcha. Oba protagonista sta osrednji figuri na sliki, na kateri je sicer upodobljenih 34 oseb. Foto: Wikipedia Rijksmuseum hrani osrednjo zbirko nizozemske zlate dobe na svetu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obiskovalec preživel noč ob Rembrandtovi Nočni straži

V Rijksmuseumu pozdravili 10 milijontega obiskovalca

3. junij 2017 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V amsterdamskem Rijksmuseumu so prvič v zgodovini razstavišča obiskovalcu dovolili, da prenoči v njihovih prostorih - sam, zgolj v družbi protagonistov z Rembrandtove Nočne straže. Učitelj in umetnik Stefan Kasper je imel namreč to srečo, de je bil 10 milijonti obiskovalec pred štirimi leti prenovljenega muzeja.

V amsterdamskem muzeju, kjer se ponašajo z eno od najpomembnejših zbirk nizozemske zlate dobe na svetu, so 10 milijontega obiskovalca sprejeli v četrtek. Zmagovalno vstopnico je kupil nizozemski šolski učitelj in umetnik Stefan Kasper, ki je v muzej peljal svoje dijake iz kolidža Montessori iz kraja Aerdenhout, poroča Artdaily.

"Spal sem dva metra stran od Nočne straže. Bilo je čarobno, še zdaj ne morem verjeti," je izkušnjo opisal Kasper. Po besedah direktorja Rijksmuseuma Taca Dibbitsa so zadovoljni z obiskom v muzeju, ki je po desetletje dolgi prenovi vrata odprl leta 2013. Odločili so se, da se obiskovalcem zahvalijo z edinstveno nagrado in prvič v zgodovini omogočili, da v dvorani z Rembrandtovo mojstrovino nekdo prespi, ob tem pa ga varujejo samo naslikani stražarji iz 17. stoletja.

In po Kaspersovih besedah, so držali obljubo. "Nobenih varnostnikov ni bilo v sobi, razen če so bili zelo dobro skriti," pravi obiskovalec, čigar prihod so v muzeju pospremili z razgrnitvijo rdeče preproge.

Odkrivanje novih razsežnosti slike

Nočni obiskovalec muzeja je priznal, da doslej ni bil poseben ljubitelj Rembrandtovega dela, da pa je po tem intimnem srečanju sliko ugledal z drugačnimi očmi. "Odkril sem like, ki jih nikoli prej nisem opazil. Kot bi oživeli pred menoj. To je izkušnja, ki je za vselej vtisnjena v moj spomin."

Kot pravi, je priložnost izkoristil, da je posnel nekaj selfijev, pred večerjo, ki mu jo je ob tej priložnosti pripravil priznani kuharski mojster Joris Bijdendijk iz muzejske restavracije RIJKS, po se je v sobani sprehajal zgolj v hlačah in nogavicah.

Štiri leta po končani obnovi

Decembra leta 2003 so večji del muzeja, ki je bil zgrajen leta 1885, zaprli zaradi prenove. Ta naj bi trajala le nekaj let, a se je na koncu zavlekla skoraj v desetletje. Za obiskovalce je medtem ostalo odprto t. i. Philipsovo krilo, poimenovano po enem izmed sponzorjev, kamor so prenesli številne mojstrovine 17. stoletja. V sklopu obsežne prenove, vredne okoli 322 milijonov evrov, so stavbi uredili nov vhod in restavrirali več galerij. Muzej je pridobil tudi dodatno razstavišče na prostem v na novo urejenem vrtu.

Pri prenovi so staro stavbo modernizirali, vendar ob spoštovanju originalne celote stavbe muzeja. Gre za poslopje iz 19. stoletja, zunanjščina katerega je po prenovi ostala nedotaknjena, nekoč blodnjak hodnikov notranjščine pa so preuredili tako, da so prostori zdaj večji in preglednejši. V prvotno stanje so vrnili osrednjo, 'častno galerijo', ki s svojo obokom posnema konstrukcijo gotskih katedral.

Muzej hrani okoli 7.500 del. Zbirke muzeja si je v devetdesetih letih 20. stoletja ogledalo 1,2 milijona obiskovalcev na leto in v muzeju so pred odprtjem prenovljene stavbe izrazili upanje, da se bo v prihajajočih letih številka dvignila na dva milijona. Nočna straža, monumentalna mojstrovina, ki jo je eden najbolj cenjenih slikarjev v zgodovini umetnosti, naslikal leta 1642, je razstavljena v t. i. Nachtwachtzaal (Sobi Nočne straže).

