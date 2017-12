Očiščena Murillova oltarna slika vrnjena na svoje mesto

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bartolomé Esteban Murillo: Marija z detetom v slavi, ok 1673, olje na platnu, Walker Art Gallery, Liverpool. Foto: Wikipedia Decembra mineva 400 let od rojstva tega velikega španskega baročnega slikarja, ki se je takole upodobil v letih med 1670 in 1673. Foto: Wikipedia Murillo je bil eden najbolj cenjenih sakralnih slikarjev 17. stoletja v Španiji, v svojem opusu pa je zapustil tudi nekaj izjemnih žanrskih del; med najbolj znanimi sta Ženski na oknu iz okoli 1655–1660 (danes granijo v Narodni umetnostni galeriji v Washingtonu). Foto: Wikipedia Ob 400-letnici umetnikovega rojstva so v Sevilli pripravili več razstav - na fotografiji slika Madona z detetom, ki je vključena na postavitev z naslovom Murillo in njegova sled v Sevilli. Ta bo v Espacio Santa Clara na ogled do 8. aprila. Foto: EPA Sorodne novice "Murillevo leto": Sevilla se spominja svojega slavnega sina Dodaj v

30. december 2017 ob 19:07

Liverpool - MMC RTV SLO

Po več kot 150 letih, odkar je bila Murillova oltarna slika Marija z detetom v slavi deležna pozornosti restavratorskih rok, so v Liverpoolu umetnino znova analizirali, očistili in jo vrnili v prvotno stanje. Delo se je v galerijo vrnilo ravno v času, ko mineva 400 let od rojstva tega velikega predstavnika španskega baroka.

Zdaj je monumentalna slika Bartoloméja Estebana Murilla, enega najvidnejših slikarjev španskega 17. stoletja, znova na svojem mestu – na ogled obiskovalcem Walkerjeve umetnostne galerije v Liverpoolu. Slika, ki je nastala leta 1673, je tipično murillovska – mila Marija z Jezusom v naročju z umirjenim pogledom zre proti gledalcu. Odeta je v značilno modro-rdečo draperijo, obdana pa z nebeškim sijem in množico angelskih figur, ki poudarjajo Marijino slavo in njeno mesto v nebeškem kraljestvu. Takšna marijanska motivika je bila pisana na kožo tedanjim španskim naročnikom, ki so - če so jim sredstva to seveda dopuščala - delo najraje zaupali prav Murillu.

Sliko je kot del večjega oltarja naročil seviljski nadškof Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán (1670-1684) za svojo zasebno kapelo v palači v Sevilli. V poznem 18. stoletju so osrednji del z Marjinim in Jezusovim obrazom odstranili in ga nadomestili s kopijo. Ko je na začetku 19. stoletja med špansko vojno za neodvisnost oltar kot vojni plen odnesel francoski maršal Soult, je bil ob tem prikrajšan za osrednjo sliko. Delo je bilo prvič združeno šele, ko ju je pridobil britanski zbiralec Lord Overstone, po njegovi zaslugi pa je slika tudi pristala na britanska tla.

Pred nedavnim končana restavratorska dela so bila med drugim usmerjena tudi v zmanjšanje sledi na mestu, kjer je bil odstranjen osrednji prizor. Strokovnjakom so prinesla tudi nekaj novih spoznanj, predvsem pa je očiščena slika po besedah muzejske kuratorke za evropsko umetnost Xanthe Brooke pokazala "odlično mojstrstvo, po katerem Murillo slovi".

Za Marijin plašč le najodličnejši pigmenti

Analiza barve je, kot poroča portal Art Newspaper, med drugim pokazala, da je slikar Marijino draperijo naslikal z bravo iz dragocenega pigmenta, ki so ga pridobivali iz poldragega kamna lapis lazuli (to barvilo je bilo že od antike in srednjega veka izredno dragoceno, predvsem zaradi zahtevnega iskanja, dolgotrajnega transporta, predvsem pa izredno težavnega postopka drobljenja kamna).

Sprotno eksperimentiranje s sliko

Infrardeča reflektografija je razkrila, kako je Murillo med slikanjem spreminjal kompozicijo dela. "Čudovito je bilo odkrivati, kako je umetnik na platnu popravljal kompozicijo, jo izboljševal in med samim ustvarjanjem eksperimentiral z novimi idejam," pravi Xanthe Brooke. Da bi obiskovalci bolje razumeli sam ustvarjalni proces so ob končno sliko razstavili še Murillovo pripravljalno študijo.

Eden najbolj priljubljenih slikarjev španskega 17. stoletja

Bartolomé Esteban Murillo (1617—1682) je bil eden najbolj priljubljenih slikarjev španskega 17. stoletja. V nasprotju z dvornim mojstrom Diegom Velazquezom je Murillo veljal za bolj "ljudskega" umetnika. Pod vplivom beneških renesančnih mojstrov s Tizianom na čelu in nekaj desetletij starejših flamskih sodobnikov Petera Paula Rubensa in Anthonisa van Dycka je razvil tehnično dovršen, a idealističen in dopadljiv slog, ki je bil pisan na kožo katoliškim naročnikom. Čeprav je spadal med najbolj znane mojstre sakralne motivike tistega časa, obsega njegov opus tudi velik del žanrskih prizorov.

V Sevilli slikarju posvetili leto

Bil je prvi predsednik likovne akademije v Sevilli, kjer se bodo v Letu Murilla umetnika spomnili s številnimi dogodki. Večina teh bo sledila v prihodnjem letu, že zdaj pa je na ogled nekaj razstav Murillovih del in umetnosti v njegovem času. Proti koncu prihodnjega leta se bodo na Murillovo umetnost ozrli še s prvo antološko razstavo o slikarju v seviljskem muzeju likovnih umetnosti.

M. K.