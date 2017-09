Pariz in London bosta gostila bogato bero Picassovega čudežnega leta

Pri razstavi sodeluje pariški Musée National-Picasso

Pariški Musée National-Picasso in londonski Tate Modernu bosta gostila veliko razstavo Picassovih del, ki so nastala leta 1932. Med več kot 100 deli bodo prvič po 85 letih, ko so bile naslikane, hkrati na ogled tudi tri Picassove umetnine, na katerih je upodobil svojo mlado ljubimko.

Razstava, ki so jo naslovili Picasso 1932- Ljubezen, slava, tragedija, se bo osredotočila na izjemno leto 1932, ki je močno zaznamovalo Picassovo življenje, saj je takrat utrdil svoj ugled najvplivnejšega umetnika na svetu, naslikal je nekaj svojih najznamenitejših del in kuriral svojo prvo retrospektivo. Dela bood od 10. oktobra do 11. februarja prihodnje leto na ogled v Parizu, potem pa se bodo selila v londonski Tate Modern. Na ogled bo več kot 100 del velikega umetnika, kot poroča Guardian, pa bo to prva solo razstava Picassovih del v tej londonski galeriji.

Akte, na katerih je njegova 28 let mlajša ljubimka Marie-Therese Walter, je umetnik naslikal v petih dneh. Razmerje sta začela že pet let prej, a je bilo skrivno, saj je bil Picasso poročen. Umetnik je trojico del prvič postavil na ogled na svoji prvi retrospektivi, ki je bila na ogled v Parizu in Zürichu in tako razkril skrivnost o svoji svetlolasi ljubimki. Ko sta se spoznala, je bila ta stara komaj 17 let, Picasso pa 45 in je živel z ženo Olgo Koklovo. Spoznal jo je na postaji pariške podzemne železnice. Kot navaja Guardian, jo je zgrabil za roko in ji rekel: Jaz sem Picasso! Ti in jaz bova skupaj naredila izjemne stvari." Njuna skrivna zveza je trajala vrsto let, kronala pa sta jo s hčerko Mayo, ki se je rodila septembra 1935.

Na ogled tudi Sanje

Kot poroča BBC, sta bili za to, da bodo dela na ogled v Tatu, potrebni dve leti dogovarjanj. Eden od izjemnih eksponatov na razstavi, ki bo v Londonu na ogled med 8. marcem in 9. septembrom, bo tudi slika Sanje, ki ni bila še nikoli na ogled v Veliki Britaniji. Picasso je na njej upodobil svojo ljubimko, delo pa je naslikal v enem samem popoldnevu, 24. januarja 1932. Leta 1941 sta jo za takratnih 7.000 dolarjev kupila Victor in Sally Ganz, potem pa je zamenjala kopico lastnikov.

Leta 2013 jo je za 155 milijonov dolarjev kupil Američan Steven A. Cohen, s čimer se je končala več let trajajoča zgodba prodaje. Leta 2006 je namreč Steve Wynn, ameriški igralniški magnat, ki je delo pet let predtem kupil od Avstrijca Wolfganga Flöttla, pristal, da sliko za 139 milijonov dolarjev proda Cohenu, s čimer bi postalo najdražje prodano delo v zgodovini. Potem pa je prišlo do neverjetnega incidenta: ko je Wynn delo kazal svojim prijateljem, je med močnim gestikuliranjem s komolcem "predrl" platno. Po 90.000 dolarjev vrednem popravilu je bila slika ocenjena na 85 milijonov dolarjev. Wynn je preostanek do prodajne cene zahteval od zavarovalnice, postopek pa se je končal s poravnavo izven sodišča. Cohen je potem leta 2013 kupil delo in zanj odštel 155 milijonov dolarjev, s čimer je postalo najdražje delo, ki ga je kupil Američan.

Picassova umetnost je tesno povezana z njegovim ljubezenskim življenjem

Kot je dejal direktor razstav v Tate Modernu Achim Borchardt-Hume, so Picassova razmerja ključna za razumevanje njegove umetnosti. "Picasso je nekako podoben anglikanski cerkvi. O slednji ne moreš govoriti, ne da bi vpletel Anne Boleyn. Ne moreš govoriti o Picassu, ne da bi govoril o njegovi ženi in ljubimki," je dejal sokurator razstave.

