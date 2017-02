Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Perko načrtuje dopolnitev razstave, ki je obšla svet. Foto: Osebni arhiv Tomaža Izidorja Perka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Perkovi znani Slovenci se predstavijo še New Yorku

Njihovo popotovanje po svetu se zaključuje

20. februar 2017 ob 13:21

New York - MMC RTV SLO/STA

V galeriji slovenske cerkve sv. Cirila v New Yorku je na ogled razstava slik Tomaža Perka Slovenija skozi čas, nastala ob 10. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

Razstava, ki prinaša portrete desetih znanih slovenskih zgodovinskih osebnosti, s postavitvijo sklepa gostovanje po tujih razstaviščih.



Razstava Slovenija skozi čas je bila že na ogled v Nemčiji (Berlin), Avstriji (Dunaj), Kanadi (Ottawa, Toronto) in po ZDA, kjer so podobe Valvasorja, Trubarja, Prešerna, Gallusa, Cankarja, Maistra, Potočnika Noordunga, Jakopiča in Kobilice med drugim občudovali v Clevelandu in Washingtonu.

V New Yorku bo razstava na ogled teden dni, nato pa se vrne v Slovenijo. Perko je povedal, da je deset slovenskih osebnosti verjetno le začetek in bo razstavo treba dopolniti.

Tomaž Izidor Perko se je rodil 2. novembra 1947 v Ljubljani. Njegov oče je bil znani slovenski slikar Lojze Perko. Mladost je preživel v Kamniku, slikarstvo je študiral na akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani, od leta 1981 živi v Cerknici. Newyorški postavitvi je zato dodal tudi podobo pokrajine, ki obkroža mesto. Za seboj ima številne razstave v Sloveniji in tujini.

A. K.