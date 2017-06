Picasso in njegova vez s Sredozemljem pri Peggy Guggenheim

Del širšega triletnega projekta

20. junij 2017 ob 14:48

V muzeju Peggy Guggenheim v Benetkah bodo konec avgusta odprli razstavo Picasso: Na plaži, v središču postavitve pa bo prav istoimenska slika iz leta 1937.

Omenjeno delo, ki je sicer del stalne zbirke tega beneškega muzeja, je bila Peggy Guggenheim, potomki slovite bogataške dinastije, ki je ustvarila izjemno zbirko umetnin, izjemno ljuba. Leta 1949 se je Guggenheimova ustalila v Benetkah in tam do konca življenja - umrla je leta 1979, stara 81 let - vodila svojo zbirko moderne umetnosti, ki je še danes ena najbolj obiskanih znamenitosti v mestu na vodi.

Skupaj bodo na razstavi, pripravljajo jo v sodelovanju s Picassovim muzejem v Parizu, predstavljene tri slike in deset risb Pabla Picassa, ki jih je umetnik ustvaril med februarjem in decembrom 1937, ter skulptura. Cilj razstave je na novo osvetliti povezave španskega umetnika s Sredozemljem, ki je imelo pomembno vlogo v njegovem ustvarjanju.

Picasso, izjemno plodovit umetnik

Slikar, grafik in kipar Pablo Picasso (1881-1973) velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja. Skupaj z Georgesom Braqueom je bil začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik. Rodil se je v Malagi, študiral v Barceloni in Madridu. Od leta 1904 je živel in delal v Parizu. Po drugi svetovni vojni se je preselil v Vallavis na Azurni obali, kjer se je med drugim začel posvečati keramiki. Vsako leto je v kraju priredil dve do tri razstave. Umrl je v Mouginsu.

V svojem izjemno plodovitem ustvarjalnem življenju je prešel več faz. Realističnemu obdobju (1895-1901), v katerem je uporabljal močne barve, je sledilo modro obdobje s slikama La vie in Stari kitarist. Rožnato obdobje (1904-1906) zaznamujeta sliki La toilette in Gertrude Stein. V obdobju kubizma (1906-1925) so nastale slike Avignonske gospodične, Sedeči akt, Aficionado in Harlekin ter kolaži. Sledilo je obdobje neoklasicizma z elementi nadrealizma (1925-1945), v katerem je denimo nastala slika Ples, nato pa čas intenzivnega ukvarjanja z grafiko, kiparstvom in keramiko.

Razstava, ki bo na ogled od 27. avgusta do 1. januarja, je del širšega triletnega projekta, ki ga vodi Picassov muzej v Parizu in katerega cilj je prek seminarjev, publikacij in razstav, osvetliti umetnikove povezane s Sredozemljem in sredozemsko kulturo. V projektu sodeluje približno 60 institucij.

Picassovo sliko Na plaži, ki je osrednji del razstave, si oglejte na priloženi fotografiji z Instagrama.

