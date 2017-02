Velika razstava ob 50-letnici prvenca Pink Floydov: Zidovi so škodljivi

"Tridimenzionalna postavitev o tridimenzionalnem bendu"

19. februar 2017 ob 16:43,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 16:49

London - MMC RTV SLO/STA

Basist Pink Floydov Roger Waters je izrazil pripravljenost za nove izvedbe plošče The Wall, saj meni, da je z izvolitvijo Donalda Trumpa dobila nov pomen.

V Muzeju Victoria & Albert v Londonu bo med 13. majem in 1. oktobrom na ogled razstava, povezana s 50-letnico izida debitantskega albuma skupine Pink Floyd The Piper At The Gates Of Dawn iz leta 1967.

Ustanovna člana skupine, pevec in basist Roger Waters ter bobnar Nick Mason, sta razstavo napovedala kot "tridimenzionalno postavitev o tridimenzionalnem bendu".

Waters ni bil vzoren učenec

Ob spremljavi glasbe in videov bo na ogled več kot 350 predmetov, povezanih z zgodovino Pink Floydov, od glasbenih instrumentov in zapiskov glasbenikov do rekvizitov za odrske nastope zasedbe, tudi vozilo, s katerim so se podali na prvo turnejo. Veliko predmetov je bilo pred tem zaprtih v skladiščih.

Posebnost razstave bo palica, s katero je Watersa kot učenca večkrat udaril njegov učitelj in je bila eden od navdihov za uspešni album The Wall. Snovalci razstave so jo našli na šoli, ki jo je obiskoval Waters, skupaj s "kazensko knjigo", v kateri je vpisano tudi njegovo ime.

Waters, ki že dlje časa živi v ZDA, je ob predstavitvi razstave v Londonu dejal, da komaj čaka, da si jo bo lahko ogledal. Sicer pa je pevec in basist skupine po poročanju AFP-ja prepričan, da je album The Wall z Donaldom Trumpom, "vsem govorjenjem o grajenju zidov" in "ustvarjanjem toliko sovraštva med rasami in religijami, kot je le mogoče", dobil nov pomen.

Poziv k uporu

"Grajenje zidov je lahko škodljivo ne le na osebni, ampak tudi na širši ravni," je povedal 73-letni rocker. Waters je "povsem pripravljen" ponoviti izvedbo epskega albuma na ameriško-mehiški meji, kjer je Trump napovedal gradnjo zidu. Vendar bi se po njegovem mnenju pred tem moralo zgoditi "prebujenje".

Kolege glasbenike je pozval, naj spregovorijo o "desnici, ki svojo grdo glavo dviguje po vsem svetu". "Glasba je legitimno mesto za izražanje protesta, glasbeniki imajo pravico in dolžnost, da spregovorijo," je povedal.

Waters predvideva, da se bodo ob Trumpovem državniškem obisku Londona, kamor naj bi prispel še letos, zgodile demonstracije, ki bodo največje doslej.

Razstava o Pink Floydih, naslovljena Their Mortal Remains, je skupni projekt omenjenega muzeja in ekipe, ki je sodelovala pri umetniški podobi skupine in njenih odrskih nastopih. Nasledila bo uspešno retrospektivo Davida Bowiea iz leta 2013, ki je pritegnila 300.000 obiskovalcev.

A. K.