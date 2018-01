Prado v 2018 koraka z mojstrom Rubensom

Barok je bil zlata doba španske umetnosti

8. januar 2018 ob 12:24

Madrid - MMC RTV SLO, STA

V madridskem muzeju Prado za april napovedujejo razstavo oljnih skic Petra Paula Rubensa. Rubens spada med glavne predstavnike flamskega baročnega slikarstva in je mojster velikih dinamičnih kompozicij, ustvarjenih v razkošnih toplih in žarečih barvah.

V zgodovino evropske umetnosti se je Rubens vpisal tudi kot pomemben ustvarjalec oljih skic, čemur se bodo z razstavo poklonili tudi v Pradu.

Medtem ko so se za zgodnejšimi umetniki ohranila le izjemno redka tovrstna dela, so generacije preteklosti naši predale okoli 450 Rubensovih oljnih skic. Postavitev z naslovom Rubens – slikar skic jih bo pod streho madridskega muzeja zbrala približno 70. Ob njih bo na ogled še približno 20 slik in risb, ki bodo razstavljene oljne skice postavile v kontekst.

Razstava, ki jo pripravljajo z muzejem Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu, bo v Madridu na ogled od 10. aprila do 5. avgusta, nato bo na ogled še v Rotterdamu.

Peter Paul Rubens (1577–1640) se je rodil v kraju Siegen v Nemčiji kot sin protestantskih emigrantov. Po očetovi smrti leta 1587 se je preselil v Antwerpen. Učil se je pri A. van Noortu in O. van Veenu. Od leta 1600 se je izpopolnjeval v Italiji, od leta 1608 pa je v Antwerpnu vodil slikarsko delavnico. Tematsko je bil vsestranski umetnik.

Bil je spoštovan slikar in ugleden, bogat meščan. Opravljal je diplomatske posle v Parizu, Londonu in Madridu.

Mimogrede, če ste velik ljubitelj Rubensa, a se vam zdi Madrid predaleč, lahko do 21. januarja pohitite še na Dunaj. Razstava Peter Paul Rubens - Moč preobrazbe s pomočjo skic, oljnih skic, tabelnih slik in platen velikega formata predstavlja umetnikovo petdesetletno ustvarjanje. Na ogled so tako dela iz muzejske zbirke kot tudi številna posojena dela iz različnih držav.

A. J.