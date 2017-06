Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! "Bitka za Britanijo", eno od osrednjih del Perryjeve razstave v galeriji Serpentine. Foto: Reuters Perry noče čisto natančno doreči, ali je hotel z naslovom razstave komentirati trend "blockbusterskih razstav", ki se je razpasel po Otoku, ali pa zgolj parodirati percepcijo svojega imidža v kulturnih krogih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Provokator britanske umetnosti s politično razstavo

Če vas bo pot poleti zanesla v London, ne zamudite razstave Graysona Perryja

8. junij 2017 ob 21:16

London - MMC RTV SLO

Na dan, ko se Britanci na volitvah odločajo, ali bolj zaupajo konservativcem Therese May ali laburistom Jeremyja Corbyna, razvpiti umetnik Grayson Perry odpira novo razstavo. Z njo se razgleduje ravno po slikoviti pokrajini britanskega političnega življenja.

Postavitev, ki jo je naslovil kar Najpopularnejša umetniška razstava vseh časov! (The Most Popular Art Exhibition Ever!), bo v londonski galeriji Serpentine na ogled vse do septembra.

Številna Perryjeva dela tematizirajo ravno bližajoči se britanski izstop iz EU-ja, torej brexit, za katerega se je dežela na referendumu izrekla pred enim letom. "Na neki točki se je zaradi brexita zgodil kulturni razkol. Pomenil je izbiro za ali proti, črno-belo dilemo, ki je nastopila ravno v času, ko so ogromen del prebivalstva težile skrbi, o katerih ni nihče govoril. Zato so jih obesili na razpravo o EU-ju."

Razstava prinaša eksponate v različnih tehnikah, od tapiserij do kipov, ne manjka pa niti "provokativna" keramika, po kateri je Perry najbolj znan. Med vaze je Perry, ki sam sebe opiše kot "grčavega 57-letnega transvestita", postavil Našo mamo, kip begunke.

Perry se je v družbo najuglednejših sodobnih britanskih umetnikov prebil leta 2003, ko je bil prejemnik prestižne Turnerjeve nagrade, tiste, ki je pred tem med zvezde izstrelila Damiena Hirsta in Tracey Emin. Bil je prvi, ki je nagrado dobil za ustvarjanje s keramiko. (Da ga večina Britancev prepozna že na videz, je poskrbel še istega leta, ko je na podelitev nagrade prišel v čudoviti ženski obleki.)

Ponosen na svoj "populizem"

Kritike na račun domnevnega populizma - nekoč ga je ošvrknila tudi omenjena Tracey Emin - ga niti najmanj ne ganejo: "Oh, seveda sem populističen umetnik. Umetnost delam za kar se da široko občinstvo. Rad bi povečal število ljudi, ki pridejo skozi ta vrata," je dan pred odprtjem pripomnil za CNN.

Perry noče čisto natančno doreči, ali je hotel z naslovom razstave komentirati trend "blockbusterskih razstav", ki se je razpasel po Otoku, ali pa zgolj parodirati percepcijo svojega imidža v kulturnih krogih. "Populizem je različica popularnosti, ki ni pogodu drugim. Besedo se uporablja kot žaljivko. Recimo: 'Kadar sem celemu kupu ljudi všeč jaz, sem popularen. Kadar si jim všeč ti, je to populizem."

A. J.