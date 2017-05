Rog izobilja iz antike v kamen: razstava ob dvajsetletnici kiparske delavnice

Odprtje razstave v Botaničnem vrtu Ljubljana

18. maj 2017 ob 14:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rog izobilja je pregledna razstava ob 20. obletnici kiparske delavnice v kamnu, na kateri je na ogled skupina kamnitih skulptur, ki se vsebinsko in oblikovno neposredno navezujejo na rastlinski in živalski svet.

Kiparske delavnice v kamnu, imenovane Kamen, pod mentorskim vodstvom akademske kiparke Alenke Vidrgar vsako leto potekajo v kamnolomu Lesno Brdo.

Skrita logika rasti naravne oblike

Pri razstavljenih delih je poudarek na kiparskem pristopu, pridobivanje kamnoseških veščin je namreč le nujen pogoj za oblikovanje. Majhne oblike iz narave, kot so na primer semena, koščice, plodovi, polži ali školjke, so bile izhodišče za klesanje. Študij zahteva razumevanje, kako se je model izoblikoval v naravi, saj pri prenašanju povečane naravne oblike v kamen ni dovolj samo opazovanje modela.

Šele poznavanje logike rasti naravne oblike omogoči ustvarjalcu novo gradnjo v kiparskem materialu, so sporočili organizatorji. Razstava spada v program Tedna ljubiteljske kulture, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije (JSKD).



Karkoli si zaželiš in zven kamna, ki te prevzame

Rog izobilja (lat. cornu copiae) so organizatorji poimenovali skupino kamnitih skulptur, ki se vsebinsko in oblikovno neposredno navezujejo na rastlinski in živalski svet. Izvor simbola roga izobilja sega v 5. stoletje pr. n. št. Rog je lahko svojemu lastniku podaril, karkoli si je ta zaželel. Danes se izraz rog izobilja uporablja za votlo, rogu podobno pleteno košaro, napolnjeno s sadjem in zelenjavo. V prastarem verovanju sta v rogu koze in bika skrita moč in plodnost.

Odprtje razstave Rog izobilja je pospremil koncert na kamnite inštrumente in zveneče skulpture, naslovljen Zven kamna, ki te prevzame. Koncert sta izvedla tolkalca Matevž Bajde in Franci Krevh.

Razstava Rog izobilja je na ogled do 11. junija v Botaničnem vrtu Ljubljana.

P. G., foto: JSKD/Matej Maček