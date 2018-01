Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Savdska umetnica Tasneem Alsultan je navdih za projekt Savdske zgodbe o ljubezni (Saudi Tales of Love) našla v svoji življenjski zgodbi: poročila se je pri 17 letih; pri 21 je bila že mama dveh otrok. Znašla se je v majhni skupini savdskih žensk, ki so prosile za ločitev - nato pa je začela zbirati zgodbe srečno poročenih, ločenih in odovelih rojakinj. Foto: Umetnostna galerija Maribor Zanele Muholi je večino svoje kariere posvetila dokumentiranju LGBTI skupnosti v Južnoafriški republiki. Foto: Umetnostna galerija Maribor The Girls Who Spun Gold je serija poziranih portretnih fotografij temnopoltih deklet, s katerimi ameriška fotografinja Nydia Blas raziskuje njihovo identiteto. Foto: Umetnostna galerija Maribor Dodaj v

Skozi njene oči - trinajst fotografinj o vprašanju žensk

Fotografska razstava, ki tematizira položaj žensk v različnih družbah

18. januar 2018 ob 18:13

Maribor - MMC RTV SLO

V Umetnostni galeriji Maribor bodo v petek odprli fotografsko razstavo Budnost, boj, ponos: Skozi njene oči, ki se osredotoča na temo položaja žensk v družbi.

Gre za del evropskega projekta, v katerem sodelujejo partnerji iz petih držav. Razstava z deli 13 umetnic bo poskušala spodbuditi ljudi k razmisleku o enakosti v današnji družbi.

Projekt, v katerem sodeluje šest partnerjev (iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Slovaške), sodi v programski sklop Evropski spomini v okviru programa Evropa za državljane, ki ga financira Evropska komisija. Obeležuje pomembne mejnike v zgodovini in jih povezuje z aktualnimi dogajanji.

Prva svetovna vojna je bila prelomnica tudi za pravice žensk

Kot je na novinarski konferenci v UGM povedal Matej Sitar iz Društva za evropsko zavest, letos mineva sto let od konca prve svetovne vojne, ki je bila čas, ko so ženske zaradi odsotnosti moških, ki so bili na bojiščih, prevzemale nove vloge in posledično je prihajalo tudi do boja za enakopravnost v družbi.

"Lani je minilo tudi 70 let od podpisa Rimske pogodbe, ki kot temeljno načelo v 157. členu zahteva enako plačilo za enako delo. Ker je razlika v plačilu med spoloma na evropski ravni še vedno velika, so številne zahteve žensk, ki so jih postavile borke za enake pravice v začetku preteklega stoletja, še kako aktualne," je pojasnil.

Nadalje je tematika po njegovih besedah aktualna tudi zaradi tega, ker se javni diskurz danes pomika vedno bolj v desno in se nekatere pravice, ki so se zdele za samoumevne, postavljajo pod vprašaj. "Cilj projekta je skozi različne medije spodbuditi ljudi k razmisleku o stanju enakosti v družbi danes," je povedal Sitar.

Na razstavi fotografij v UGM bodo svoje poglede predstavile priznane umetnice iz Palestine, Irana, Nemčije, Velike Britanije, Španije, ZDA, Sirije, Hrvaške, Japonske, Savdske Arabije in Južnoafriške republike. To so Ahlam Shibli, Amak Mahmoodian, April Gertler, Hannah Starkey, Laia Abril, Lua Ribeira, Nina Berman, Nina Mangalanayagam, Nydia Blas, Sandra Vitaljić, Tasneem Alsultan, Tomoko Sawada in Zanele Muholi.

"Fotografija je odličen medij, ki lahko na najboljši način prenese zgodbe in informacije, ki so nam nedostopne, iz različnih delov sveta. In vedno je na nek način spremljala ženske v njihovih bojih in nastopih," je povedala kustosinja razstave Marina Paulenka iz hrvaške organizacije Organ vida.

Raznoliki pristopi del po njenih besedah odražajo zastopanost različnih kulturnih izražanj in problematizirajo vprašanja, kot so izgradnja identitete, družina in dom, spolnost in vloge spolov, zastopanost žensk, politika žensk, delavske in socialne pravice žensk.

Po mariborski etapi - turneja

Razstavi, ki bo na ogled do 11. marca, bo konec februarja sledila medijska kampanja dijakov in dijakinj mariborske Srednje šole za oblikovanje in marca okrogla miza na temo položaja žensk v današnji družbi. V tednu okoli 8. marca bodo na različnih prizoriščih v Mariboru tudi postavili na ogled dela slovenskih fotografinj Eve Petrič, Mance Juvan, Štefi P. Borko in Sandre Požun.

Razstava in spremljajoči dogodki bodo prvič predstavljeni v Mariboru, nato pa bodo potovali v Berlin, Gradec, Zagreb in Bratislavo.

A. J.