Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pri projektu Med naravo in umetnostjo – Dovžanova soteska 2018, ki je zasnovan večplastno, sodelujejo domači in tuji umetniki z različnih likovnih področij. Na posnetku je delo Urške Djukić. Foto: Galerija Atrij Sorodne novice Tržiški poklon žrtvam koncentracijskih taborišč v Evropi Dodaj v

Srečanje stvaritev človeka in narave, dokler jih slednja ne odnese

Umetnost v Dovžanovi sotestki

11. maj 2018 ob 14:51

Tržič - MMC RTV SLO

V Dovžanovi soteski, ki je zaradi edinstvenih paleozojskih kamnin zavarovana kot naravni spomenik, so te dni – oziroma dokler jih naravne sile ne odnesejo – na ogled kiparska dela in lokacijsko specifične inštalacije.

Razstava, naslovljena Med naravo in umetnostjo – Dovžanova soteska 2018, je razdeljena med dva kraja, in sicer so stvaritve poleg soteske na ogled tudi v Galeriji Atrij v Tržiču.

Umetnine, nastale med simpozijem

V zavetju galerije so razstavljene slike, grafike, skice, fotografije, video- in avdiodela, nastala v Dovžanovi soteski med nedavnim likovnim simpozijem članov društva Veselih umetnikov in gostov iz tujine. V naravi pa so umetniške stvaritve v večini postavljene pri slapišču in v najožjem delu soteske pred predorom ter pri Stegovniškem slapu.

Ustvarjalci z raznolikih področij

Pri projektu Med naravo in umetnostjo – Dovžanova soteska 2018 sodelujejo vizualna umetnica Lea Jazbec, slikar in scenograf Zoran Lesjak, scenograf in kipar Gregor Nartnik, režiserka Urška Djukić, glasbenik Jure Plestenjak, kipar Marko Milcovich, kiparka Smiljana Poljugić, vizualna umetnica Gaia Lionello in grafik Max Alejandro Reid Stipo.

Razstava v Galeriji Atrij v Tržiču je na ogled do 25. junija, v Dovžanovi soteski pa je njeno trajanje odvisno od naklonjenosti narave.

P. G.