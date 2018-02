Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Igor Banfi v razstavljenem slikarskem ciklu reinterpretira v času nastanka kontroverzno upodobitev Casparja Davida Friedricha Menih na obali (1809). Foto: Galerija Rika Debenjaka Risbe in objekti Ikare Černe so postavljeni v subtilne instalacije, ki razkrivajo prvinsko povezanost človeka in narave. Foto: Galerija Rika Debenjaka Sorodne novice Štiri desetletja galerije, ki bedi nad umetnostjo Rika Debenjaka Dodaj v

Telo narave na ogled v kanalski galeriji Rika Debenjaka

"Spajanje tradicionalnega in sodobnega"

9. februar 2018 ob 17:51

Kanal ob Soči - MMC RTV SLO, STA

V Kanalu ob Soči so odprli skupinsko razstavo petih avtorjev Telo narave, ki predstavlja nadaljevanje cikla z naslovom štiri teme, v kateri avtorji raziskujejo upodobitve krajine in narave.

Upodobitve narave bodo na razstavi predstavili z risbo, sliko, kipom, fotografijo in instalacijo. Avtorice in avtorji, ki s svojimi deli sodelujejo, so: Igor Banfi, Ikara Černe, Anže Jurkovšek, Žiga Koritnik in Lucija Stramec. Umetniki z izrazito osebnim pogledom na naravo pokažejo, da je odnos med človekom in naravo tesen, vselej aktualen in da ima neizčrpen osebnoizpovedni in likovno izrazni potencial. Kuratorka razstave je Monika Ivančič Fajfar.

"Avtorsko spajanje tradicionalnega in sodobnega oziroma preizkušenega in inovativnega kaže na univerzalnost govorice umetnosti. Klasično temo krajine z izborom različnih medijev in slogovnih načinov obravnavamo na svež način, a ohranjamo spoštljiv odnos do tradicije. Krajina v sodobni umetnosti ni zgolj idilična upodobitev narave, temveč podobo narave nadgrajuje; avtorji z njo izražajo intimna doživljanja, vpetost posameznika v prostor, raziskujejo vpliv kulture na naravo ali sporočajo svoje pomisleke o ekologiji in biološkem inženiringu. Najpomembnejši pa ostaja osebni odnos občutljivega umetnika do sveta okrog sebe," so v kanalski galeriji zapisali o razstavi.

Cikel razstav z naslovom Štiri teme nadaljuje vrsto skupinskih tematskih razstav, ki jih v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu pripravljajo vse od leta 2006. Cilj zadnjega sklopa razstav je raziskati in prevetriti štiri velike teme oz. žanre, ki so močno zaznamovali umetnostno zgodovino in so pomembni tudi v sodobni umetnosti.

Galerija je v enem izmed treh obrambnih stolpov na Pionirski ulici v Kanalu in se imenuje po slikarju in grafiku Riku Debenjaku, ki je galeriji v rodnem kraju podaril številna svoja dela. Galerijo so odprli leta 1977, danes pa se v njej vrstijo razstave znanih slikarjev, kiparjev, grafikov in drugih. Debenjak je bil rojen v Kanalu leta 1908, umrl pa je v Ljubljani leta 1987.

V načrtih za prihodnost sta še razstavi Narava stvari (tihožitje) in Stvar ideje (konceptualna umetnost).

Razstava bo na ogled do 9. marca.

G. K.