Toliko Modiglainijevih aktov v Londonu še niso videli na kupu

Razstava bo v Tate Moder na ogled od 23. novembra 2017 do 2. aprila 2018

26. junij 2017 ob 20:48

London - MMC RTV SLO

Ko so leta 1917 v Parizu razstavili enega od Modiglianijevih ženskih aktov, ni trajalo dolgo, da je policija razstavo zaprla zaradi nedostojnosti. Slika, ki je tako razburila puritanski del tedanje pariške javnosti, bo del razstave, ki jo italijanskemu umetniku posvečajo v londonski galeriji Tate Modern. Ta bo na ogled postavila največjo skupino njegovih aktov, kar jih je bila doslej na ogled na britanskih tleh.

Ženski akt, ki ga je Modigliani naslikal okoli leta 1916 in ga danes hranijo v Courtauldovi galeriji, sam po sebi seveda tudi za tedanje občinstvo ni bil nič pretirano neprimernega. Podobne ženske razgaljenosti so bili v Parizu vajeni vsaj od Manetove Olimpije naprej. A kot razlaga sokuratorka razstave Nancy Ireson, so bile sramne dlake tiste, ki jih javnost ni bila vajena, saj je izstopala iz uveljavljenega načina slikanja aktov.

Na razstavi, ki jo odpirajo 23. novembra in bo na ogled do 2. aprila, bo med drugim na ogled Sedeči akt (1917), ki ga bo za to priložnost posodil Kraljevi muzej lepih umetnosti v Antwerpnu, Sloneči akt (1919), ki prihaja iz Muzeja moderne umetnosti v New Yorku in omenjeni Ženski akt iz Courtauldove galerije.

Modigliani, ki ga je tuberkuloza iz tedaj živahnega pariškega likovnega prizorišča odtegnila pri komaj 35 letih, je danes med bolj iskanimi imeni dražb. Leta 2015 so v New Yorku njegov akt z naslovom Nu Couché (1917-1918) prodali za 170,4 milijona evrov, kar je bila rekordna cena za umetnikovo delo. Sliko je kupil kitajski milijarder Liu Yiqian.

Med izstopajočimi eksponati razstave bodo po poročanju portala Art Newspaper še portreti Modiglianijevih sodobnikov, ki so na začetku 20. stoletja skupaj krojili likovno dogajanje v tedanjem umetniškem središču sveta. Videti bo mogoče Picassovo podobo iz leta 1915, Juana Grisa (1915) in Diega Rivera (1914). Tudi portret Jeana Cocteauja (1916) bo na ogled, čeprav pisatelj menda z njim ni bil najbolj zadovoljen.

Bolj niansirana predstavitev umetnika

Po besedah Nancy Ireson bo razstava na novo umestila Modiglianovo delo in umetnost. "Tisto, kar se je spremenilo, je odnos do njegovega načina življenja. Njegova odvisnost je dobro dokumentirana, vendar pa se je odnos do tega zdaj drugačen. Prišlo je do nekega uravnoteženja, zato lahko ponudimo bolj niansiran pogled na umetnika," pojasnjuje. Razstava, ki jo pripravljajo v galeriji Tate, je le ena od postavitev Modigilanove umetnosti, ki se obeta v naslednjih letih. Leta 2020 bodo ob stoletnici slikarjeve smrti odprli razstavo njegovih del v Fundaciji Barnes v Philadephii. To jesen pa odpirajo razstavo njegovih del tudi v judovskem muzeju v New Yokru, kjer bo na ogled od 15. septembra do 4. februarja.

M. K.