Tudi Milano dreza v večno uganko Banksyja

V Milanu razstava, posvečena prepoznavnemu anonimnežu Banksyju

22. november 2018 ob 15:10

Milano - MMC RTV SLO

V milanskem Muzeju kultur je na ogled razstava Banksyjeva umetnost. Vizualni protest. Gre za prvo samostojno razstavo, s katero se priljubljenemu anonimnemu uličnemu umetniku poklanja kakšna javna institucija zunaj Velike Britanije.

Razstavo The Art of Banksy. A Visual Protest lahko v Milanu ujamete do 14. aprila naslednjega leta.

Milanska postavitev Banksyjeva včasih satirična, praviloma politično angažirana dela predstavlja kot orodje za protest. Umetnik je znan po svoji kritičnosti, tako do potrošništva kot tudi do ameriškega imperializma in vojn.

Umetnikova identiteta že od njegovih začetkov v 90. letih ostaja strogo varovana skrivnost. Znano je zgolj, da prihaja iz Bristola; vsakih nekaj let ga ta ali oni tabloid "razkrinka", a končne potrditve njegove identitete nismo dobili nikoli. Fotografije del objavlja na svoji spletni strani, a jih ne komentira; objave so neke vrste avtorizacija, s katero potrdi, katere intervencije v javni prostor so res njegove.

"Banksyjeva uspešnost oziroma priljubljenost izvirata prav iz tega, da ostaja anonimen umetnik. Že to je kontradikcija: njegova prepoznavnost izhaja iz njegove anonimnosti," je dejal kurator razstave Gianni Mercurio. "Je pripovedovalec zgodb in realist, saj v svoja dela vpenja elemente in osebnosti iz vsakdanjega življenja."

Najprej umetnik, šele potem popkulturni fenomen

Mercurio je pri postavitvi ubral "delno akademski pristop". Obiskovalcem je namreč želel Banksyja predstaviti kot umetnika, ne pa kot medijski fenomen, saj ima občutek, da je zaradi vsega pompa okoli njega na koncu Banksyjeva umetnost končala na drugem tiru.

Še ena navezava na 1968

Razstavo uvede predstavitev največjih vplivov na Banksyjevo ustvarjanje, od situacionističnega gibanja do gibanj, vezanih na leto 1968, podrobno pa predstavlja tudi umetnikova ključna dela. Med njimi je denimo poslikava Love is in the Air, na kateri je upodobljen protestnik, ki namesto molotovke meče rože. Zanimivo je, da umetnik nekatere motive skozi dela ponavlja. Podgane je denimo spremenil v raperje, violiniste ali umetnike. Prav tako je v številnih delih svetovno znane podobe priredil in spremenil njihovo sporočilnost.

Milanski muzej je, kot rečeno, prva javna institucija zunaj Velike Britanije, ki gosti Banksyjevo samostojno razstavo. Eno je sicer v Bristolu pripravil sam umetnik, a je šlo za enkratni performans. Tokrat je pod eno streho na ogled okoli 80 njegovih del, med njimi slik, kipov in printov, pa tudi okoli 60 plošč in zgoščenk, ki jim je dal grafično podobo.

A. J.