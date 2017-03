Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jenny Holzer bo za svojo razstavo uporabila tudi "nadgrajeno resničnost", s čimer hoče raziskati "potencial virtualnega prostora". Foto: Reuters Jenny Holzer se ukvarja s slogani, ki tematizirajo naše najgloblje želje, strahove in misli (njena je denimo fraza Raise boys and girls the same way - Dekleta in fante vzgajajte enako.) Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetnica neonskih sloganov na britanskem podeželju

Ameriška umetnica Jenny Holzer bo preobrazila palačo Blenheim

7. marec 2017 ob 14:41

London - MMC RTV SLO/STA

Ameriška umetnica Jenny Holzer bo prva ženska, ki ji bo pripadla čast z inštalacijo preobraziti palačo Blenheim v bližini Woodstocka v Veliki Britaniji.

Približno 300 let staro poslopje, v katerem se je leta 1874 rodil britanski državnik Winston Churchill, bodo krasili znani in manj znani neonski napisi, s katerimi si je Holzerjeva ustvarila ime (njen je na primer "slogan" Protect me from what I want (Obvaruj me pred tem, kar hočem)). Razstavo bodo za javnost odprli 28. septembra.

Jenny Holzer, ki je zaslovela s svojimi napisi na zgradbah v New Yorku, je četrta sodobna umetnica in prva ženska, ki bo razstavljala v zgodovinski baročni palači iz 18. stoletja. Pred njo so to čast imeli kitajski umetnik in aktivist Aj Vejvej, ameriški konceptualni umetnik Lawrence Weiner in italijanski slikar Michelangelo Pistoletto.

Za preboj v njeni več kot 40-letni karieri pa veljajo Truizmi (1977-1979), stavki, ki so na letakih obkrožili New York: v javnost jih je podtaknila na različnih predmetih (nalepkah, lončkih za kavo ...) in potiskanih majicah. Holzerjeva je bila tudi prva ženska, ki je zastopala ZDA na beneškem bienalu (leta 1990).

Mesto luči sredi britanskega podeželja

66-letna umetnica je po pisanju časnika že obiskala obsežen kompleks v grofiji Oxfordshire, kjer bo ustvarila več inštalacij. Med njimi bodo projekcije njenih najbolj znanih napisov, ki bodo spremenile podobo palače ponoči, ustvarila pa naj bi tudi nekaj novih del, kot je napis, vklesan v kamen, LED-napise in inštalacije s "črno travo Mondo" - gre za sorto ploščatostebelne kačje brade s trpežnimi temnimi listi.

Direktor fundacije Blenheim Michael Frahm je Jenny Holzer označil za eno vodilnih umetnikov njenega rodu. "Jenny ima močan glas in jasno sporočilo ter je razvila lepo in drzno prakso, ki pri ljudeh po svetu spodbuja razmišljanje," je dejal.

Razstava z napisi Jenny Holzer bo na ogled od 28. septembra do 31. decembra.

