Dogajanje na polju ilustratorskega ustvarjanja pri nas je izjemno pestro: poleg starejših ilustratorskih imen prihaja tudi vedno več nadarjenih mladih ilustratorjev. Foto: Vodnikova domačija / Facebook Ob sejmu bo potekal bogat spremljevalni program, ki bo med drugim ponudil sejemska dneva z ilustratorji, pogovore, pripovedovanje z ilustracijami v živo in delavnice. Foto: Vodnikova domačija / Facebook Na desni so ilustracije legendarne Marlenke Stupica, na levi pa njene - prav tako že uveljavljene - vnukinje Hane Stupica. Foto: Vodnikova domačija / Facebook Sorodne novice O prihodnosti slikanice: "Budno bomo morali paziti, da ne zmaga logika 'kaj se bolj splača'."

Umetnost za vsak žep: slovenski ilustratorji vabijo v svoj svet

Na Vodnikovi domačiji bo vrata odprl decembrski sejem ilustracije

2. december 2017 ob 13:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na praznih stenah Vodnikove domačije v Šiški so zaživele podobe iz domišljije slovenskih ilustratorjev in ilustratork. Prodajna razstava, ki prihaja v mesecu, ko vsi iščemo izvirna darila, je najlepši dokaz, da ilustracija že dolgo ni več omejena le na strani otroških knjig.

Na Vodnikovi domačiji bodo ob 17.00 odprli zdaj že tradicionalni - tretji - decembrski sejem ilustracije. Na njem bo mogoče kupiti dela 27 ilustratork in ilustratorjev, večinoma odtise, nekaj je tudi izvirnikov. Med sodelujočimi so tudi staroste slovenske ilustracije Ančka Gošnik Godec, Marlenka Stupica in Marjanca Jemec Božič. Sejem lahko obiščete cel mesec, do 29. decembra (zaprt bo le ob ponedeljkih, ter 24., 25. in 26. decembra).

Izbor sodelujočih ilustratorjev je deloma naredila dosedanja vodja galerije Petja Grafenauer, deloma so izbor dopolnili z mlajšimi avtorji, ki so se jim pozneje oglasili. Kot je na novinarski konferenci pred odprtjem sejma povedala programska vodja Vodnikove domačije Tina Popovič, so še posebej veseli, da na sejmu ponujajo dela Ančke Gošnik Godec, Marlenke Stupica in Marjance Jemec Božič.

Ančka Gošnik Godec je letos praznovala 90. rojstni dan, Marlenka Stupica ga bo vsak čas, Marjanca Jemec Božič pa ga bo prihodnje leto. Vse tri tako ustvarjajo že več kot 60 let. Na sejmu pa sodeluje tudi Jelka Reichman, ki je sicer desetletje mlajša, a jo prav tako prištevajo k omenjenim pravljičarkam.

Marlenka in Hana Stupica: babica in vnukinja skupaj na sejmu

Sodeluje tudi Hana Stupica, ki na sejmu prodaja le odtise. "Glede na to, koliko časa sedim zraven enega, bi bili izvirniki predragi," je povedala na novinarski konferenci. Dodala je, da so sicer danes skeni in odtisi že tako kakovostni, da ji je že nekajkrat "lasten izvirnik uspelo zamenjati za odtis". Poleg tega so "do žepa prijaznejši".

Na sejmu sodelujejo še Kaja Avberšek, Ana Baraga, Nenad Cizl, Zvonko Čoh, Milanka Fabjančič, Teja Kleč, Anka Kočevar, Tanja Komadina, Blackbear & Whitebear, Jernej Kovač Myint, Marjan Manček, Ana Maraž, Matija Medved, Silvan Omerzu, Maša P. Žmitek, Andreja Peklar, Miha Perne, Marysia Szmatula Černe, Igor Šinkovec, Peter Škerl, Nina Štajner, Meta Wraber in Ana Zavadlav.

Ilustracija dostopna vsem, izvirniki le "resnim" zbirateljem

Organizatorji želijo, da avtorji na sejmu ponudijo vsako leto kakšne nove motive. Nekateri ilustratorji, ki so bili z njimi prvi dve leti, so si zato po besedah Tine Popovič zaželeli premora, nekateri tudi zato, ker niso imeli narisanih novih stvari. Poleg tega se trudijo, da so cene postavljene tako, da so razlike med odtisi in izvirniki dovolj velike. Odtise želijo ponujati po čim bolj dostopnih cenah in hkrati dvigniti ceno izvirnikom, seveda v dogovoru z ilustratorji.

Ob sejmu bo potekal bogat spremljevalni program, ki bo med drugim ponudil sejemska dneva z ilustratorji, pogovore, pripovedovanje z ilustracijami v živo in delavnice. 14. decembra se bo, denimo, Špela Frlic s Hano Stupica in Pavletom Učakarjem pogovarjala o ilustriranju ljudskih pravljic, 20. decembra bo Kolja Saksida pojasnil proces nastajanja svojih animiranih filmov Koyaa, dve soboti (9. in 16. decembra) pa se bodo ilustratorji in ilustratorke družili z obiskovalci na sejmu.

