Urbana vizualna kultura ima rezidenco v Kinu Šiška

Kdo vse se je odzval na julijski mednarodni poziv Dobre Vage?

4. september 2017 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na mednarodnem zin pozivu Zine Vitrine je nase opozorila Nevena Aleksovski, ki s samostojno razstavo v Kinu Šiška odpira novo sezono predstavitev mladih vizualnih umetnic ter umetnikov. Postavitev je naslovila Zdaj si, kar si, a ne še ti.

Po uspešno izpeljanem skupinskem razstavnem projektu JOŽE, ki sta ga skupaj zasnovali galerija DobraVaga in Plečnikova hiša (razstavo lahko v Trnovem ujamete še do 1. oktobra), se je z razstavo Nevene Aleksovski danes v galeriji Kamera Kina Šiška pričenla nova sezona predstavitev del mladih vizualnih umetnic ter umetnikov.

Nevena Aleksovski, diplomantka Akademije umetnosti v Novem Sadu, ki živi in ustvarja v Ljubljani, je razstavo »Zdaj si, kar si, a ne še ti« postavila kot serijo risb, v katerih skozi ekspresiven, intimističen ter fragmentaren likovni jezik tematizira krhkost določenih psiholoških stanj ter družbenih vlog. Razstavo bo umetnica pospremila z novoizdanim zinom istega naslova. "Avtomatizmi, naivni portreti, naključne vijuge, deli teles in abstrahirani šopki tako ustvarjajo uravnotežene spreade vzorcev in razpoznavnih motivov, ki zin zaokrožijo v celosten grafični izdelek," je lani o zinu Nevene Aleksovski Obljudenost zapisala žirija galerije Dobra Vaga.

Že dan kasneje, v torek, se bo v galeriji DobraVaga predstavil diplomant grafičnega oblikovanja na ljubljanski ALUO Jan Pogorelec, ki se ukvarja z vizualnim in zvočnim predelom različnih umetniških zvrsti. Njegova druga samostojna slikarska razstava nosi ironičen naslov Razstavljen, drugič. Na ogled bo postavil svoja platna večjih formatov, ki jih zaznamujejo značilna barvna paleta, geometrija in detajli, ki skupaj tvorijo abstraktno celoto.

Z Nez Pez na safari v "geto"

Večjo razstavno »kilometrino« pa ima Neža Jurman – Nez Pez - dobitnica univerzitetne Prešernove nagrade in priznanja za posebne umetniške dosežke na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. V sredini septembra bo umetnica, ki se spogleduje s kombiniranjem najrazličnejših materialov in izrazov, s projektom GhettoSafari predstavila prostorsko instalacijo, ki posnema stanovanjske komplekse.

GhettoSafari vprašanja o uporabi in zasedanju zapuščenih prostorov, estetizaciji in gentrifikaciji samoniklih lokalnih skvotov. Kiparska instalacija v tem kontekstu naslavlja nestandardiziran prostor kot mestni glitch, ki pravzaprav velikokrat izčiščenim, ubranim mestnim zasnovam postreže s povodom za razvoj (alternativne) kulture.

