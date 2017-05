Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Osrednja galerija glasgowskega muzeja umetnosti bo za "intervencije obiskovalcev" odprta do konca oktobra. Foto: GOMA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Glasgowu vabijo na razstavo, ki je ne bo

"Izjemna priložnost"

26. maj 2017 ob 12:27

V Galeriji Moderne umetnosti v Glasgowu danes vrata odpira razstava nizozemske umetnice Marlie Mul. V resnici pa bo z zidov zijala praznina: na stenah bo viselo le 21 reklamnih panojev, ki sporočajo, da je razstava odpovedana. To je tudi vabilo obiskovalcem, naj prostore uporabijo in zapolnijo po svoje.

Po besedah kuratorja Willa Cooperja sta odstranitev tega, kar običajno razumemo kot umetniško delo, in nato predstavitev galerije kot praznega prostora, enkratna priložnost za razmislek o vrednosti postavljanja ene razstave za drugo.

Postavitev z zgovornim naslovom Razstava je odpovedana bo tako obiskovalca namesto k ogledovanju umetnin pet mesecev vabila k drugačni uporabi galerijskega prostora.

Uradno ni na programu še nobenih aktivnosti, v galeriji pa predlagajo, da bi se v tem času v razstavnih prostorih lahko denimo vrstili tečaji joge, filmske projekcije, ure risanja ali celo balinanje.

Nizozemska umetnica, ki živi in dela v Berlinu, želi s svojo akcijo obiskovalce tudi spodbuditi k razmisleku o svojih pričakovanjih glede umetnosti. V galeriji pa so njeno konceptualno gesto opisali kot "brezpogojno kritiko tega, kar razstavljajo muzeji in galerije".

A. J.