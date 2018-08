V Italiji ukinjajo prost vstop v muzeje prvo nedeljo v mesecu

1. avgust 2018 ob 16:42

Rim - MMC RTV SLO, STA

Nova italijanska vlada odpravlja prost vstop v državne muzeje vsako prvo nedeljo v mesecu. Od zdaj naj bi se vodstva muzejev sama odločila, ob katerih dnevih bodo ponudili brezplačen vstop.

Novico je javnosti sporočil italijanski minister za kulturo Albert Bonisoli.

Turistične agencije izkoriščajo sistem

Ideja je naletela na odobravanje direktorjev muzejev, denimo Nemca Eikeja Schmidta, ki vodi galerijo Uffizi v Firencah. Kot je povedal za časopis La Nazione, namreč sedanji sistem izkoriščajo številne turistične agencije, ki tuje turiste v dneh, ko je vstop prost, pošiljajo v muzeje, od njih pa kljub temu pobirajo denar za vstopnino. Sistem je bil sprva zelo dober in je v muzeje pritegnil več obiskovalcev, nato pa se je izrodil.

Bonisoli je spremembo predstavil v torek. "Vzemimo, denimo, Pompeje. Kdo jih obišče novembra? Takrat lahko ponudijo prost vstop prvo ali pa tudi vse nedelje v mesecu, saj ni toliko obiskovalcev," je povedal. In dodal: "Težava je, ko so zaradi ministra prisiljeni imeti prost vstop prvo nedeljo v avgustu, ko jih oblega na tisoče tujih turistov, ti pa si mislijo, da so Italijani trčeni, ker jim omogočijo brezplačen vstop."

Italija se ponaša z največ vpisi na Unescov seznam naravne in kulturne dediščine ter nekaterimi najbolj obiskanimi turističnimi znamenitostmi na svetu. Med znamenitostmi, ki vsako prvo nedeljo ponujajo prost vstop, je denimo tudi rimski Kolosej.

"Ukrep je bil kulturni in socialni dejavnik"

Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu je vpeljala prejšnja vlada, ukrep pa je naletel na dober sprejem tako pri Italijanih kot turistih. Ukrep je bil "kulturni in socialni dejavnik, ki je od poletja 2014 dosegel okoli deset milijonov ljudi", je dejal nekdanji minister za kulturo Dario Franceschini. Franceschini tudi meni, da ukrepa vseeno ne bi veljalo ukiniti.

