V novem muzeju predstavljajo selfije kot univerzalen fenomen

Več kot 12 kategorij sefijev kot umetniške forme

30. marec 2018 ob 14:34

Glendale - MMC RTV SLO

V ameriškem mestu Glendale v Kaliforniji odpirajo prvi Muzej selfijev, ki bo deloval kot dvomesečni pop-up. Obiskovalci bodo lahko za 25 dolarjev znotraj interaktivne platforme raziskovali različne plasti fenomena avtoportretov, ustvarjenih s pametnim telefonom.

Novica o muzeju se je pojavila v času, ko poskušajo drugod selfije odpraviti: Disneyland se glasno bori proti selfijem na njihovih površinah, canski filmski festival je celo napovedal, da jih bodo na rdeči preprogi letos prepovedali.

Razstavljena bo najdaljša palica za selfije

Ljubitelji selfijev se bodo lahko v interaktivni galeriji fotografirali pred različnimi ozadji, poroča NBC. V muzeju bo na razpolago najdaljša palica za selfije, ki jo bodo lahko navdušenci uporabili za novo fotografijo s svojim pametnim telefonom, kar je še ena izmed stvari, ki jo drugi muzeji začenjajo prepovedovati.

Selfi kot forma umetnosti bo razporejen v več kot dvanajst kategorij, razstavo bodo sestavljale postavitve fotografij selfijev iz avtomobilov, z visokih pozicij, na ogled bodo zgodovinski selfiji, prikazali pa bodo tudi fotografije Davida J. Slaterja, ki si je izmislil spletno izjemno priljubljen "opičji selfi".

Zgodovina in kulturni vpliv fenomena selfi

Soustanovitelj muzeja Tommy Honton razlaga, da lahko korenine pojava najdemo že v antičnih časih. "Poskušamo se izogniti postavitvi muzeja, ki bi se ukvarjal le s površinsko vrednostjo selfijev. Radi bi zaobjeli celoten fenomen, ki je del vsega človeštva in je univerzalen," je povedal. V muzeju obljubljajo, da bodo obiskovalci lahko skozi različne sekcije raziskovali zgodovino in kulturni vpliv fenomena selfi.

N. Š.