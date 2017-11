Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V naslednjem letu bo štirideset umetnin iz Vatikanskih muzejev odpotovalo v Prepovedano mesto - isto število umetnin pa bo istočasno odpotovalo v nasprotni smeri. Foto: WikiCommons/EPA Italijanka Barbara Jatta je z začetkom leta 2017 kot direktorica Vatikanskih muzejev prevzela skrb za eno največjih umetnostnih zbirk na svetu - več kot 70 tisoč zakladov evropske umetnosti iz obdobja od antike do 20. stoletja je shranjenih v galerijah, ki v dolžino merijo kar sedem kilometrov, del muzejev pa je tudi znamenita Sikstinska kapela. Foto: EPA Leta 1972 se je takratni predsednik ZDA Richard Nixon podal na zgodovinsko potovanje na Kitajsko. Za leto 2018 načrtovano izmenjavo umetnin oziroma "umetnostno diplomacijo" primerjajo s takratno "diplomacijo namiznega tenisa", ko sta Kitajska in ZDA medsebojno gostili nacionalne ekipe tega športa kot uvod v Nixonovo potovanje. Foto: AP Sorodne novice Potrditev zgodovinskih pričevanj: Rafael je res naslikal alegorični figuri v Vatikanu Kitajci zgroženi nad kilavo obnovo Velikega zidu Kitajska ponovno na svetovnem vrhu prodaje na dražbah umetnin Dodaj v

Vatikan in Kitajska do izboljšanja skaljenih odnosov prek izmenjave umetnin

Za neharmoničnost krivo predvsem razhajanje pri vprašanju, ali je papež odgovoren za imenovanje škofov

21. november 2017 ob 18:58

Vatikan/Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Vatikan in Kitajska sta se dogovorila za medsebojno izmenjavo slik, vaz in skulptur - za "umetnostno diplomacijo" sta se ta miniaturna in ogromna država odločili v duhu prizadevanj zgladitve pogosto napetih odnosov.

Štirideset stvaritev iz Vatikana bo tako odpotovalo v Prepovedano mesto v Pekingu, isto število stvaritev pa bo iz Kitajske odpotovalo v Vatikanske muzeje. Rezultat te izmenjave bodo istočasne razstave, ki jih bodo organizirali marca na obeh lokacijah. Gre za podvig, kakršnega v zgodovini umetnosti ne beležijo, so po poročanju Reutersa povedali predstavniki obeh držav na današnji novinarski konferenci.

"Šlo bo za dogodek, ki presega meje in čas ter združuje različne kulture in civilizacije," je dejal Zhu Jiancheng, vodja državnega Kitajskega kulturnega investicijskega sklada. "To bo okrepilo prijateljstvo med Kitajsko in Vatikanom ter bo delovalo v korist normalizacije diplomatskih odnosov," je še dejal o tem projektu, v okviru katerega si bosta strani za nekaj časa medsebojno posodili umetniška dela.

V dva tabora razdeljeni kitajski katoliki

Odnosi med Vatikanom in Pekingom so že desetletja napeti. Kitajski katoliki se delijo na tiste, ki so zvesti papežu - to je t.i. podtalna cerkev - in tiste, ki pripadajo s strani državne podprti cerkvi, znani kot Kitajsko katoliško patriotsko združenje. Glavni spor, ki zavira razvoj zdravih diplomatskih vezi, je vztrajanje Vatikana, da je papež - in ne vlada - odgovoren za imenovanje škofov.

Papež Frančišek - tako kot sta poskušala tudi že njegova predhodnika Benedikt XVI. in Janez Pavel II. - si prizadeva za izboljšanje odnosov s Pekingom, po tem ko je Kitajska komunistična partija leta 1951 zaostrila odnose. Vendar so skozi zgodovino vatikanska prizadevanja za dosego soglasja pogosto zastala na mrtvi točki.

Univerzalni jezik lepote in umetnosti

"Brez strahu in brez ovir, lepota in umetnost sta pravi sredstvi za dialog," je na novinarski konferenci dejala Barbara Jatta, direktorica Vatikanskih muzejev. "To je ključ do uspeha, ki ga v Vatikanskih muzejih radi imenujemo 'umetnostna diplomacija'", je še dodala Jatta, sicer prva ženska na čelu muzejev, ki jih na letni ravni obišče približno šest milijonov obiskovalcev.

Obujen duh "diplomacije namiznega tenisa"

Sočasne razstave spominjajo na "diplomacijo namiznega tenisa" iz zgodnjih 70. let minulega stoletja, ko so Kitajska in Združene države Amerike medsebojno gostili nacionalne ekipe tega športa kot uvod v zgodovinsko potovanje predsednika Richarda Nixona v Peking leta 1972.

Katere umetnine gredo na pot?

Direktorica Vatikanskih muzejev je za Reuters povedala še, da bodo njihovi strokovnjaki za pekinško razstavo izbrali 39 umetniških del, ki izvirajo iz Kitajske in so zdaj del vatikanske etnološke zbirke, imenovane Animne Mundi (slov. Duša sveta), ki jo sicer tvori 80.000 kosov, od tega je 20.000 kitajskih. "Na nek način se jih bo 39 vrnilo domov," je dejala Jatta. Štirideseta umetnina pa bo stvaritev zahodnoevropske krščanske umetnosti, in sicer bo šlo za sliko, ki pa še ni izbrana.

Kitajska pa bo v najmanjšo neodvisno državo na svetu poslala deset slik kitajskega sodobnega umetnika Zhang Yana in 30 umetniških del iz kitajskih državnih zbirk, ki predstavljajo različna obdobja kitajske zgodovine.

