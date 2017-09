Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pennu je gola pozirala tudi britanska supermanekenka Kate Moss. Foto: EPA Pablo Picasso v objektivu Irvinga Penna - utrinek z razstave v newyorškem Metropolitanskem muzeju, ki so jo tam to poletje pripravili ob stoletnici Pennovega rojstva. Foto: EPA Sorodne novice "Onkraj lepote" z Irvingom Pennom Umrl je modni fotograf Irving Penn Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velika retrospektiva velikega fotografa Irvinga Penna v Parizu

Kar sedem desetletij trajajoča kariera

13. september 2017 ob 10:08,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 10:12

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V pariškem razstavišču Grand Palais bodo 21. septembra odprli razstavo ameriškega fotografa Irvinga Penna. Prav letos mineva sto let od njegovega rojstva.

Prva velika Pennova retrospektiva v Franciji po njegovi smrti - dočakal je častitljivih 92 let, umrl je 7. oktobra 2009 - bo združila 235 fotografij. Ob njih bo razstavljen izbor Pennovih risb in slik.

Razstava bo povzela Penovo sedem desetletij trajajočo kariero ter ponudila dober vpogled v teme, ki se jim je posvečal: moda, tihožitje, portret in akt, piše na spletni strani razstavišča.

Penn, sin judovskega urarja, je odrasel v Planifeldu v ameriški zvezni državi New Jersey in v Philadelphii. Sprva je želel postati slikar, nato je čopič zamenjal za fotografski objektiv, saj je menil, da je za slikarskim stojalom zgolj povprečen.

Od mode in zvezd do podob ulice

Prvo naslovnico za revijo Vogue je Penn posnel leta 1943, sicer pa je kot zvezda modne fotografije za revijo ustvaril več kot 150 naslovnic. V nasprotju s prevladujočimi fotografijami z ozadjem, natlačenim z rekviziti, je vpeljal podobe manekenk in modnih dodatkov pred čistim temnim ozadjem.

Fotografiral je filmske in glasbene velikane, kot so Pablo Picasso, Audrey Hepburn, Yves Saint Laurent, Igor Stravinski, Miles Davis, Marlene Dietrich, Alfred Hitchock in Ingmar Bergman.

Motive je pogosto poiskal tudi na ulici, od koder jih je prenesel v svoj studio.

V 70. letih je ustvarjal tihožitja, na katerih je upodobil odpadke v obcestnem jarku, cigaretne škatlice, cigaretne ogorke ali denimo odvrženo rokavico. Na potovanjih je s pomočjo prenosnega studia, ki mu je omogočal posebno osvetlitev, med drugim fotografiral domorodce v Papui Novi Gvineji in puščavske nomade v Maroku.

Njegova tihožitja in akte je danes mogoče občudovati v vseh najpomembnejših razstaviščih po svetu.

Razstava v pariški Grand Palais, ki je nastala v sodelovanju s Fundacijo Irvinga Penna in newyorškim Metropolitanskim muzejem, kjer so se stoletnici Pennovega rojstva poklonili to poletje, bo na ogled do 29. januarja.

A. K.