Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zakonca Wes Anderson in Juman Malouf bosta kurirala razstavo del iz ene najpomembnejših likovnih zbirk na svetu. Umetnostnozgodovinski muzej na Dunaju bo njun izbor predstavil 11. septembra. Foto: KHM-Museumsverband Portret dečka z jabolkom, slika, ki jo je po zgledu severnih mojstrov, pa tudi italijanskih manieristov (spomnimo se na Bronzina) za film Grand Budapest hotel naslikal Michael Taylor. V filmu so delo pripisali izmišljenemu slikarju Johannesu Vanu Hoytlu ml. Foto: IMDb Med slikarji, ki jih posebej občuduje, je Wes Anderson nekoč omenil Pietra Bruegla starejšega. Na Dunaju lahko izbira med kar nekaj njegovimi najpomembnejšimi deli, vključno s to sijajno upodobitvijo zime oziroma Vrnitve lovcev iz leta 1565. Foto: Wikipedia Dodaj v

Wes Anderson prihaja na Dunaj. A tokrat ne zaradi filma.

Režiser se bo prvič preizkusil v vlogi kustosa

3. februar 2018 ob 18:25

Dunaj - MMC RTV SLO

Težko je reči, koga je bolj razveselilo povabilo Umetnostnozgodovinskega muzeja na Dunaju režiserju Wesu Andersonu, da postavi njihovo naslednjo razstavo - cineasta, ki je svojo edinstveno vizualno govorico formiral ob spoštljivem opazovanju likovne dediščine, ali njegove gledalce, ki bodo s tem dobili edinstveno priložnost drugačnega vpogleda v okus svojega filmskega idola.

Da Wes Anderson svojih estetsko dovršenih filmov ne dolguje le filmskim predhodnikom, temveč tudi likovnim velikanom, je jasno tako rekoč od njegovih prvih filmov naprej. Umetniške zbirke sveta so mu verjetno bolj ali manj dobro poznane, pa vendar mu bo sodelovanje z dunajskim muzejem omogočilo, da se bolj kot kadar koli prej približa delom ene najpomembnejših umetniških zbirk na svetu.

Zbiralci Habsburžani so poskrbeli, da bo lahko zbiral iz zares bogate zakladnice slik, kipov in najrazličnejših dragocenih predmetov, ki se raztezajo po vseh velikih obdobjih zgodovine umetnosti vse do starih Grkov in Egipčanov.

Pieter Bruegel in drugi mojstri severne renesanse

Če sklepamo po sliki, ki jo je postavil v jedro zapleta svojega zadnjega celovečerca Grand Budapest hotel, ga bodo zanimali predvsem severni mojstri. Tista slavna slika Dečka z jabolkom, ki jo v filmu naslikal fiktivni slikar Johannes Van Hoytl ml., v resnici pa Michael Taylor, se očitno navdihuje prej pri mojstrih severne kot južne renesanse, kar je potrdil tudi režiser sam. "Naslonili smo se na flamske slikarje. Pa tudi Hansa Holbena - ne vem ali mlajšega ali starejšega. Rad imam Bruegla in morda bi lahko s tem povezali tudi Bronzinovo sliko iz Frickove zbirke. Kar smo želeli nakapati, je, da ne gre za navezavo na italijansko renesanso, ampak prej severno," je režiser dejal leta 2014 v pogovoru za Wall Street Jorunal.



Anderson nedvomno ne bo razočaran, saj hrani dunajski Umetnostnozgodovinski muzej nekaj najlepših primerkov Brueglovih del, pa tudi drugih severnih mojstrov, ki z barvno skalo zares spominjajo na paleto nekaterih njegovih filmov.

Od egipčanske umetnosti do gledaliških eksponatov

Podrobnosti o tem, katere slike sta režiser in njegova žena Juman Malouf izbrala iz zbirke, v muzeju niso razkrili. Za zdaj je jaso le to, da bodo razstavljena dela iz slikarske galerije, zbirke egipčanske umetnosti, antičnih del, zbirke glasbil in orožja, pa tudi numizmatične zbirke. Na ogled pa bodo tudi kočije in sani, eksponati iz gledališkega muzeja itd.

Z razstavo, ki bo na ogled od 11. septembra letos do 20. januarja prihodnje leto, v dunajskem muzeju nadaljujejo serijo postavitev gostujočih kustosov - leta 2012 so k sodelovanju povabili ameriškega umetnika Eda Ruscho, 2016 pa britanskega ustvarjalca Edmunda de Waala.

Po Dunaju še v Benetke

Andersenov izbor bo seveda najprej predstavljen na Dunaju, zatem pa se bo selil v Benetke, kjer bo na ogled v prostorih Fundacije Prada. Anderson bo svoj likovni izbor Benetkam predstavljal tudi v času tamkajšnjega filmskega festivala - na ogled bo med 11. majem in 24. novembrom 2019. Razstavo Wesa Andersena in Juman Malouf, ki je sicer končala študij umetnostne zgodovine, bo pospremil ilustriran razstavni katalog. Andersenov najnovejši film, animirana komedija Isle of Dogs (Otok psov), bo luč sveta premierno ugledal februarja na bližajočem se Berlinalu, v naslednjih mesecih pa prihaja tudi v kinematografe po svetu.

M. K.