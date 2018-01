Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Sliko Hilas in nimfe so v galeriji umaknili z razstave, da bi spodbudili debato o tem, kako je v umetnosti predstavljeno žensko telo. Foto: Wikipedia Dame iz Avignona Pabla Picassa iz leta 1907. Foto: Wikipedia Sorodne novice Pigmenti, poteza in okvirji potrjujejo, da so "Modiglianiji" iz Genove res ponaredki Dodaj v

Zakaj so iz galerije umaknili erotične viktorijanske nimfe?

Bodo Picassove in Tizianove gole podobe naslednje?

31. januar 2018 ob 22:11,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 22:21

Manchester - MMC RTV SLO

Galerija v Manchestru je umaknila umetniško delo Hilas in nimfe (Hylas and the Nymphs) Johna Williama Waterhousa iz leta 1896, ker s tem želijo spodbuditi javno razpravo o tem, kako galerija predstavlja žensko telo.

"V galeriji 10 smo na mestu, kjer je bila slika Hilas in nimfe, pustili prazen prostor, da bi spodbudili javno razpravo o tem, kako galerija predstavlja žensko telo," so zapisali v manchestrski galeriji in nadaljevali, da je žensko telo prikazano bodisi kot "pasivna dekorativna oblika" ali pa "femme fatale". "Kljubujmo tej viktorijanski fantaziji!" so pozvali.

Naj se muzeji zatekajo k cenzuri umetniških del zaradi ideoloških in političnih idej? Odgovor na to vprašanje je lahko samo eden, če verjamemo v človeški napredek. Umik omenjene umetnine ni zanimiva kritika t. i. viktorijanstva, pač pa gre za grobo gesto, ki se bo znašla na napačni strani zgodovine, saj cenzura umetnosti sodi zgolj v smetnjak, so zapisali pri spletnem Guardianu.

Novodobni puritanci so najverjetneje pozabili, da svoboščine modernega liberalnega in demokratičnega sveta vključujejo svobodo seksualnega izražanja, kar pomeni, da imajo tudi stari viktorijanski perverzneži pravico narisati erotične nimfe. A sliko lahko gledamo, o njej govorimo in se o tem, kako predstavlja žensko argumentirano, prepiramo zgolj, če visi na steni. Ob njenem umiku pa je pogovora in javne debate konec, kultura pa obmolkne kot grob.

"Picassove in Tizianove seksistične vizije"

Slika je sicer precej blag izraz erotike v primerjavi z nekaterimi največjimi svetovnimi mojstrovinami, bodo torej sledeč enaki logiki predlagali, da se umaknejo tudi vse druge erotične umetnine iz britanskih galerij, so se še vprašali pri Guardianu in dodali, da tudi pri Pablu Picassu in Tizianu Vecelliju ne manjka "seksističnih vizij ženskega telesa".

Ustvarjalnost ni še nikoli bila moralno čista, ne tako daleč v preteklosti, v 90. letih prejšnjega stoletja, je bila umetnost nalašč provokatorska in nekateri obiskovalci so bili naravnost šokirani, ko so v galerijah gledali razmetane postelje in naciste v obliki igrač. Zdaj pa je očitno postalo moderno biti zgrožen zaradi umetnosti, ki so jo ustvarjali slikarji pred stoletjem. Gre za znak moralnega avtoritarizma, ki si je nadel nova oblačila in masko in znova poskuša načeti liberalne svoboščine, so sklenili.

G. K.