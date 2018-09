Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jože Tisnikar (1928-1998) je kot likovni umetnik samouk ustvaril izjemen opus risb, slik in grafik. Na platnih temačnega hladnega kolorita je kot pričevalec poslednjih trenutkov človeškega bivanja upodabljal minljivosti. Foto: Tisnikarjeva hiša Jože Tisnikar je umrl 30. oktobra 1998, kar pomeni, da letos mineva 20 let od njegove smrti in 90 let od njegovega rojstva. Foto: Arhiv KGLU/Dragiša Modrinjak Dodaj v

Zaradi pozitivnih odzivov podaljšali Tisnikarjevo razstavo

Umetnik je še 20 let po smrti izjemno priljubljen

2. september 2018 ob 17:16

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Obsežna razstava del koroškega slikarja Jožeta Tisnikarja, ki so jo v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu pripravili ob slikarjevi 90-letnici rojstva in 20-letnici smrti ter jo odprli v juniju, je naletela na silen odziv. Zato so se v galeriji odločili razstavo podaljšati do sredine oktobra.

Razstava Tisnikarjevih del je osrednja letošnja razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Razstavo, ki bi po prvotnih načrtih bila na ogled do sredine septembra, je doslej obiskalo več kot 1100 obiskovalcev. V galeriji so se odločili, da jo podaljšajo do 14. oktobra, del pa bo na ogled do 21. oktobra.



"Čeprav je razstava še na ogled, lahko v grobem že podamo oceno, da je požela ogromno zanimanja in velik odziv. Velik obisk razstave in pozitivni odzivi obiskovalcev nanjo nam znova dokazujejo, da ostaja Tisnikar venomer aktualen, razstavo pa smo zasnovali tako, da tudi tistim obiskovalcem, ki Tisnikarja poznajo že od prej, razkriva in izpostavlja neke morda manj znane vidike njegovega življenja in ustvarjanja," je pojasnila kustosinja razstave Katarina Hergold Germ.

Poleg del iz vseh obdobij Tisnikarjevega ustvarjanja razstavo dopolnjuje raznovrstno dokumentarno in fotografsko gradivo. Med drugim je razstavljena secirna miza, na kateri je Tisnikar delal, vse to pa obiskovalcem dopolnjuje izkušnjo ogleda, navaja kustosinja.

Kako Tisnikarja približati najmlajšim?

Tudi spremljevalni program razstave pritegne vse generacije in je bil doslej po podatkih galerije zelo dobro obiskan. Tako julijska predavanja za odrasle, ki jih je pripravil sokustos razstave Marko Košan, kot tudi torkove počitniške Bernekerjeve ustvarjalnice za otroke, na katerih so otroci sprva spoznali Tisnikarja in nato ustvarjali. Tisnikarja so v sklopu vodstev z delavnico spoznavali tudi otroci v okviru počitniškega varstva zavoda Mocis.

Ob tem je med novostmi v galeriji soba pobega, namenjena nekoliko starejšim otrokom, ki je vsebinsko prav tako vezana na Tisnikarjevo razstavo. Na ogled so tudi portretne fotografije, ki so jih v v več obdobjih Tisnikarjevega življenja posneli različni fotografi, med njimi Dragiša Modrinjak in Tihomir Pinter.

Galerija v zadnjem mesecu razstave načrtuje še literarno-glasbeni recital Aphre Tesla in Svetlane Makarovič.

A. J.