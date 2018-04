Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vpogled v zgodovino Ljubljanskega zmaja, zmajev na Slovenskem in zmajev sveta bo ponudila razstava, ki jo bodo zvečer odprli na Ljubljanskem gradu. Foto: BoBo Tematsko razstavo Zmaj vseh zmajev sta pripravila Javni zavod Ljubljanski grad in Slovenski etnografski muzej. Foto: BoBo Dodaj v

Zmajeljubna razstava na Ljubljanskem gradu: zvesti spremljevalci civilizacij sveta

Na ogled bo do 18. novembra

25. april 2018 ob 12:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razstava Zmaj vseh zmajev, ki jo bodo zvečer odprli na Ljubljanskem gradu, bo ponudila vpogled v zgodovino Ljubljanskega zmaja, zmajev na Slovenskem in zmajev sveta ter v pomene zmajev za človeštvo.

Zmaji so zvesti spremljevalci civilizacij sveta, polna zgodb o zmajih je tudi Slovenija, kjer je zmaj eden od simbolov Ljubljane.

Zvesti spremljevalci človeške civilizacije

Tematsko razstavo sta pripravila Javni zavod Ljubljanski grad in Slovenski etnografski muzej. Na odprtju v grajskih Kazematah jo bo predstavil njen avtor Marko Frelih, kustos Slovenskega etnografskega muzeja, ki zadnja leta načrtno raziskuje izročilo o zmajih po svetu.

Zmaji so zvesti spremljevalci človeške civilizacije. Nobeno zgodovinsko obdobje ni minilo brez njih, saj so jih poznale vse stare kulture. V Afriki, Mezopotamiji, Indiji, v daljni Aziji, Ameriki in Evropi so predstave o zmajih ohranjene v različnih materialnih in pisnih virih, pojasnjujejo na spletni strani Ljubljanskega gradu.

"Tudi Slovenija s prestolnico pri tem ni izjema. Mesto zaznamuje nenavaden rečni most s štirimi varuhi - bakrenimi zmaji, ki predstavljajo tistega zmaja, ki v mestnem grbu sedi na grajskem stolpu. To je zmaj, ki ima zaradi povezave z argonavti prvenstveno vlogo med zmajskimi zgodbami na Slovenskem, hkrati pa sledi najstarejši tradiciji poslanstva zmajev - varovanju svetega prostora," so še navedli organizatorji.

Simbolika zmajev po različnih celinah

Razstava bo razložila pomene, ki jih imajo zmaji za človeštvo, in simboliko zmajev po različnih celinah. Odgovorila bo na vprašanje, kakšen pomen je imel zmaj v Bibliji in kako je to mitološko bitje povezano s svetniki, kot so sv. Jurij, sv. Mihael in sv. Marjeta. Kot zmaj vseh zmajev bo izpostavljen Ljubljanski zmaj, ki je prek mita o Argonavtih, mestnega grba, grajske kapele in Zmajskega mostu pustil močno zapuščino v mestu. Obenem bodo predstavljene tudi ostale ljudske pripovedi o zmajih in zmajske sledi na Slovenskem.

Med razstavljenimi eksponati sta izpostavljeni predvsem replika kipa Sv. Jurija v boju z zmajem iz mestne župnijske cerkve Sv. Jurija na Ptuju ter skulptura Ljubljanskega zmaja, za katero je avtorica, kiparka Tea Curk Sorta, uporabila 2150 metrov žice.

Zmajev poln spremljevalni program

Razstavo bo obogatil spremljevalni program, od vodenih ogledov po razstavi za odrasle in otroke, gledališke predstave Zmajelovščina, pravljic o zmajih do razstave ilustracij Zmaji?! Lile Prap in razstave likovnih del 10. Juniorjevega ekonatečaja.

N. Š.