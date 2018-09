Vileniški kristal gruzijskemu pesniku Šoti Iatašviliju, "največjemu pesniku svoje generacije"

Drevi sklepna slovesnost 33. Vilenice

8. september 2018

Štanjel

"Avtor združuje igrivost z resnobnostjo, duhovitost z muzikalnostjo, inovativnost s širšo razumljivostjo," je eden izmed članov žirije letošnjega festivala Vilenica opisal ustvarjanje gruzijskega pesnika Šote Iatašvilija, letošnjega dobitnika kristala Vilenice.

Tokratno žirijo, ki ji je predsedovala Éilís Ní Dhuibhne, so sestavljali še štirje drugi gostje festivala, in sicer Jurij Andruhovič, Daniela Kocmut, Stuart Ross ter Loranne Vella. Kot so poudarili, je bila izbira res težka, zato si želijo poudariti še tri imena, ki so pristala v najožjem izboru za nagrado – to so Wioletta Grzegorzewska, Noémi Kiss in Uršul’a Kovalyk.

Gruzijčevo domiselno, inovativno in pionirsko delo

Kot so še zapisali, so bila besedila vseh desetih avtorjev, med katerimi so se odločali, odlična in žanrsko, slogovno ter tematsko raznolika. Želeli so ovenčati vsaj štiri avtorje, ker pa ne morejo več kot enega, so se soglasno odločili nagraditi Šoto Iatašvilija (1966), torej avtorja, ki zastopa deželo in jezik s starodavno literarno tradicijo. Njegovo delo je namreč domiselno, inovativno in pionirsko, še beremo v utemeljitvi.

"Njegove pesmi, ki smo jih prebrali, obravnavajo različna zanimiva vprašanja, med drugim absurdnost mestnega življenja ter absurdnost in izzive pisateljskega življenja – tematiko, ki je v sozvočju s tematiko letošnjega festivala," je še zapisala žirija, ki jo je navdušil s svojim slogom, muzikalnostjo, slikovitim podobjem in čustveno ter intelektualno globino.

Vstopnica še za ugledni festival na Irskem

Iatašvili, ki ga je žirija označila tudi za največjega pesnika svoje generacije, je do danes objavil več pesniških zbirk, zbirko kratkih zgodb in zbirko literarnih kritik. Ponaša se z vsemi najuglednejšimi literarnimi nagradami v svoji domovini, med drugim je dvakrat prejel najpomembnejšo gruzijsko literarno nagrado saba, in sicer leta 2007 za najboljšo pesniško zbirko Dokler je še čas ter štiri leta pozneje za zbirko literarnih kritik Pospravljanje.

Nagrajen je bil tudi že v Ukrajini in na Poljskem ter po novem torej tudi v Sloveniji. Iatašvilijeva dela so prevedena v večino evropskih jezikov in v kitajščino, hkrati pa je tudi sam dejaven kot prevajalec.

Kristal Vilenice je nagrada, za katero se potegujejo avtorji, predstavljeni v festivalskem zborniku, nagrajencu pa so jo izročili na literarni matineji v Štanjelu. Prejel je statueto, oblikovano v okviru sodelovanja z Višjo strokovno šolo Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ter dobil priložnost, da nastopi na uglednem literarnem festivalu Cúirt, ki poteka aprila v Galwayu na Irskem.

V naslednjem letu v Vilenici nagrada več

Omenimo še, da je po poročanju STA-ja udeležence letošnje Vilenice presenetila novica, da bo festival prihodnje leto bogatejši za novo nagrado. Ustanovilo jo je kulturno društvo Kulturvermittlung Steiermark iz Gradca, ki jo bo kot poklon festivalu podeljevalo slovenskim avtorjem in avtoricam, in sicer v obliki od štiri- do šesttedenske rezidence v Gradcu.

33. Vilenica se bo sklenila drevi s podelitvijo glavne nagrade, ki jo bodo v istoimenski kraški jami izročili bolgarsko-nemškemu pisatelju Iliji Trojanowu. Letošnji festival je z literarnimi branji povezal devet slovenskih krajev in bližnji Trst, prvič pa je gostoval tudi v Kočevju.

