Muzej črnskih civilizacij v Senegalu: Če kultura ljudi povezuje, tudi spodbuja napredek

Afriške vlade zahtevajo umetniška dela Afričanov od evropskih muzejev

10. december 2018 ob 20:22,

zadnji poseg: 10. december 2018 ob 20:38

Dakar - MMC RTV SLO

V Senegalu so odprli Muzej črnskih civilizacij, eno največjih umetniških zbirk v Afriki v nizu novih muzejev na celini, ki bi sčasoma od evropskih muzejev lahko dobila nazaj na tisoče predmetov, zaplenjenih v času kolonializma.

Foto: Reuters "Muzej črnskih civilizacij je del generacije muzejev, ki jih Afrika gradi ... tako da celina in njena diaspora ... ne prenehatata opredeljevati svoje zgodovine," je ob odprtju v Dakarju povedal Ernesto Ramirez, pomočnik direktorja za kulturo pri Unescu.

Muzej črnskih civilizacij je v četrtek v senegalski prestolnici Dakar odprl predsednik Macky Sall. Sestavljajo ga štirinadstropne zgradbe, ki se združujejo v tradicionalno obliko krožne afriške koče s sodobnim steklom in leseno fasado ‒ ta gleda na trg na prostem, poroča Reuters.

Afrika kot zibelka človeštva

V novem muzeju starodavne lobanje in pozorno izrezljane maske opozarjajo na Afriko kot "zibelko človeštva", vrsta stiliziranih črno-belih slik haitskega umetnika Philippa Dodarda pa pripoveduje o času prehoda sužnjev v Ameriko stoletja nazaj.

"Ohranjanje naših kultur je tisto, kar je Afričane rešilo pred poskusi, da bi jih naredili za ljudi brez duše in zgodovine," je dejal Sall v svojem govoru. "In če kultura ljudi povezuje, tudi spodbuja napredek."



Kitajsko financiranje

Čeprav je muzej, ki bi počastil afriško civilizacijo, zasnoval Leopold Sedar Senghor, prvi predsednik neodvisnega Senegala, pred skoraj pol stoletja, so ga dokončali šele sedaj, hvala gre kitajskemu financiranju.

Afriške vlade sicer povečujejo pritisk na zahodne muzeje, naj vrnejo zaplenjene predmete. Začelo se je s francosko vlado, ko je zahtevala množično vračanje predmetov iz francoskih muzejev, ki so bili zaseženi v času kolonializma.

90 odstotkov še v Evropi

Stotine tisočev artefakatov, ki naj bi predstavljali približno 90 odstotkov afriške kulturne dediščine, je trenutno postavljenih na ogled po evropskih muzejih, velik del najdemo tudi v zasebnih zbirkah.

Muzej črnskih civilizacij ima prostor za približno 18.000 umetniških del, čeprav mnoge galerije za zdaj še niso izpolnjene.

Tudi v Nigeriji in Beninu

Poleg Senegala nove muzeje odpirajo tudi v Nigeriji in Beninu. Tako skupno delujejo kot protiargument evropskim direktorjem muzejev, ki trdijo, da v Afriki nimajo možnosti za skrb za ta umetniška dela.

"Muzej črnskih civilizacij je del generacije muzejev, ki jih Afrika gradi ... tako da celina in njena diaspora ... ne prenehatata opredeljevati svoje zgodovine," je ob odprtju v Dakarju povedal Ernesto Ramirez, pomočnik direktorja za kulturo pri Unescu.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po prejemu poročila senegalskega ekonomista in francoskega zgodovinarja umetnosti najavil, da bo Francija nemudoma vrnila 26 artefaktov, ki jih je leta 2016 zahteval Benin. Še druge države, med njimi Senegal in Slonokoščena obala, so od takrat zahtevale bodisi trajno bodisi začasno vrnitev umetniških del, so še zapisali na Reuters.



N. Š.