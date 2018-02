Bohinjski župan: "Hotel Jezero je svetla točka bohinjskega turizma"

Hotel je bil že pred poletno sezono znova v polnem zagonu

17. februar 2018 ob 11:11

Bohinj - MMC RTV SLO, STA

Obnovljeni Hotel Jezero ob Bohinjskem jezeru, ki ga je 5. januarja lani močno poškodoval požar, je po mnenju bohinjskega župana Franca Kramarja primer dobre prakse v širšem slovenskem prostoru, kako nekdo živi za hotel in zanj skrbi.

Požar, ki je izbruhnil v mansardi novejšega dela hotela, je poškodoval okoli 20 odstotkov hotela in povzročil za okoli dva milijona evrov škode.

V hotelu, ki je v lasti družbe Alpinum, so se že dan po požaru lotili najnujnejših del, s katerimi so preprečili nadaljnjo škodo, nato pa so kmalu stekla gradbena dela, in sicer najprej na manj poškodovanem delu hotela.

V mesecu in pol jim je uspelo urediti kuhinjo, restavracijo in recepcijo ter znova sprejeti goste, ki so jih namestili v sobe v zadnjem delu hotela, ki ni bil poškodovan. Hkrati so se lotili obnove najbolj poškodovanega dela hotela, uspelo pa jim je tudi zagotoviti, da je bil že pred poletno sezono znova v polnem zagonu.

"Hotel Jezero je svetla točka bohinjskega turizma in primer tega, kaj je mogoče narediti," je poudaril bohinjski župan Franc Kramar, ki po požaru ni mogel verjeti optimističnim napovedim vodstva hotela, da lahko v tako kratkem času odpravijo posledice požara in ga znova spravijo v pogon. Vendar so se njihove napovedi lani uresničile.

Direktorica Hotela Jezero Polonca Noč pravi, da želijo požar čim bolj pozabiti in se osredotočiti na nadaljnje poslovanje in pripravo na novo glavno sezono. Poteka pa zimska sezona, ki se je zaradi zgodaj zapadlega snega na Voglu dobro začela že decembra. Dobrodošlo bi bilo sicer, da bi delovali tudi drugi hoteli v bližini, saj bi bilo tako na tem območju več gostov, pa tudi stroški ski busa bi se delili med več ponudnikov.

V Hotelu Jezero najpogosteje prenočujejo Angleži, Nemci, Hrvati in Slovenci, precej se je povečalo število Belgijcev in Nizozemcev, zunaj sezone pa so pogosti gostje tudi Korejci. Povprečna doba bivanja gostov v njihovem hotelu znaša od 2,5 do 3 dni.

G. C.