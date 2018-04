Bovčani se bodo prihodnjo kurilno sezono ogrevali z lesno biomaso

V prvi fazi bo na sistem priključenih 15 uporabnikov

24. april 2018 ob 09:02

Bovec - MMC RTV SLO, STA

V Bovcu se bodo v prihodnje ogrevali na lesno biomaso, direktor bovškega javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije Silvo Hrovat in predsednik uprave velenjske družbe Esotech Marko Škoberne sta v ponedeljek že podpisala pogodbo za izvedbo projekta.

Kot so objavili na bovški občini, ima projekt že 10 let staro brado in se je začel že v mandatu župana Danijela Krivca, po vmesnem zastoju pa ga je obudilo sedanje občinsko vodstvo na čelu z županom Valterjem Mlekužem.

Občina je za izvedbo projekta in upravljanje sistema ustanovilo Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec, v prvi fazi pa bo na sistem priključenih 15 uporabnikov. Med njimi sta največji podjetji Mahle Bovec in Kovi, na lesno biomaso pa se bodo že prihodnjo zimsko sezono med drugim greli še v kulturnem domu, osnovni šoli, občinski stavbi in vrtcu.

Esotech bo dela začel takoj po prvomajskih praznikih, zaključek pa je predviden do kurilne sezone oziroma v oktobru.

Obetajo si tudi nova delovna mesta

Občina že takoj nadaljuje tudi pripravo dokumentacije za drugo in tretjo fazo, z zaključkom vsake se bo po napovedih nižala tudi odkupna cena toplotne energije. Že po končani drugi fazi, za katero bo po zagotovilih občine potrebna minimalna investicija, naj bi upadla za okoli 14 odstotkov. Pri tem naj bi bila že v izhodišču cena toplotne energije v primerjavi z drugimi energenti bistveno nižja.

Na občini si od projekta obetajo tudi nova delovna mesta, surovine pa imajo v zgornjem Posočju dovolj, saj je območje Bovca skoraj 60-odstotno pokrito z gozdovi, ti pa so v veliki meri v lasti občine.

Za izvedbo projekta so v Bovcu pridobili kohezijska sredstva v vrednosti nekaj več kot 581.000 evrov, javno podjetje DOLB Bovec pa se s SID banko dogovarja tudi o posojilu v vrednosti 600.000 evrov, za katerega bo porok občina.

Sa. J.